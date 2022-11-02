Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners сообщила о подготовке иска в Высокий суд Лондона от имени украинцев к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и "ЧВК Вагнера", создателем которой его называют. От них будут добиваться "ответственности и репараций" за участие в войне в Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

В тексте говорится, что международное сообщество не может эффективно противостоять наёмникам. "ЧВК Вагнера" обвиняется юристами в терроризме, пытках, убийствах и изнасилованиях. Компания заявляет, что иск может изменить отношение в мире к использованию наёмников в качестве посредников режимов, "которые пытаются дистанцироваться и скрыться от обвинений в международных преступлениях".

Дело, как утверждается, будет финансироваться за счёт краудфандинга — публичного сбора средств. В случае присоединения к делу большого числа жертв-истцов и жертвователей, процесс может превратиться в дело о выплате репараций на миллиард фунтов (71 миллиард рублей по официальному курсу), говорится в тексте.

В мае партнёр заявившей об иске юридической компании Джейсон Мак-Кью рассказывал, что готовит иск против Владимира Путина на триллион долларов за компенсацию потерь от военного вторжения.

В 2011 году юрист запускал кампанию по судебному преследованию в Британии президента Александра Лукашенко за преследование оппозиции и иск против диктатора Ливии Муаммара Каддафи за теракт на пассажирском рейсе, организованный ливийскими спецслужбами. О судьбе всех этих дел не сообщалось.

Пригожин информацию об иске на момент публикации новости не комментировал.