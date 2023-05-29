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Челябинке дали полгода работ за посты об убийствах жителей Бучи

Суд в Челябинске приговорил Диану Нефёдову к полугоду исправительных работ с удержанием 10% заработка за посты об убийствах мирных жителей Бучи. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

Согласно приговору, пишет "Медиазона", Нефёдова опубликовала во "ВКонтакте" информацию о случившемся украинской и российской сторон, а также раскритиковала заявления Минобороны России, сославшись на расследования "Медузы" и "Медиазоны".

Суд посчитал это фейком. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. Прокуратура утверждала, что Нефёдова была обязана "изучать брифинги Минобороны, материалы Первого канала и не сомневаться в их достоверности".

Дело против Нефёдовой завели в мае прошлого года. Тогда у неё провели обыск – изъяли три телефона, три жёстких диска, роутер и ноутбук с зарядным устройством. С тех пор Нефёдова была под подпиской о невыезде.

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания. По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 585 человек, 167 из них обвиняют по статье о фейках про российскую армию.

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