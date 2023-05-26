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Жителя Коврова приговорили к трём годам за "фейки об армии"

Суд в Коврове (Владимирская область) приговорил местного жителя Ивана Кавинова к трём годам колонии строгого режима из-за публикаций в телеграме. 33-летний Кавинов признан виновным в распространении так называемых фейков о российской армии.

По версии следствия, в июле 2022 года ковровец опубликовал в своем телеграм-канале не меньше семи постов, которые могли содержать "ложную информацию о действиях Вооружённых сил". Издание "Довод" пишет, что Кавинов в основном делал репосты, в которых говорилось, что российские военные насилуют, пытают и похищают мирное население Украины, а также уничтожают склады с гуманитарной помощью.

Кавинов был арестован в ноябре прошлого года и отправлен в СИЗО.

  • "Фейками" российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. Статью о "фейках" про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после её вторжения в Украину. Наказание по ней может составлять до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миилиионов рублей.

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