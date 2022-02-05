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Чемпионат КХЛ завершён досрочно из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги досрочно завершило регулярный чемпионат на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Матчи на вылет будут играться после зимних Олимпийских игр в Китае, говорится на сайте лиги.

Из-за пандемии чемпионат не доигрывается второй год подряд. Матчи плей-офф планируется проводить по два в каждой конференции в день, команды будут играть через день. Перед началом игроки пройдут карантин в своей команде. Первые игры запланированы на первое марта.

В плей-офф команды попадут по проценту набранных очков. Выбранный принцип определения участников плей-офф противоречит регламенту лиги, — отмечает обозреватель газеты "Спорт-Экспресс". Обозреватель "Чемпионата" пишет, что по факту сезон остановлен в интересах сборной.

Российская команда — действующий олимпийских чемпион. На играх в в Пекине она начнёт с матчей в группе с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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