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Сын партнёра Путина по хоккею возглавил хоккейный СКА

Роман Ротенберг, Владимир Путин и президент СКА Геннадий Тимченко

Сын партнёра президента Владимира Путина по хоккею Бориса Ротенберга Роман назначен главным тренером СКА — одного из самых богатых клубов Континентальной хоккейной лиги. Это его первая работа главным тренером, он никогда не играл на профессиональном уровне.

Президент СКА — друг и другой партнёр Путина по игре Геннадий Тимченко, командой владеет одна из структур "Газпрома". О назначении нового тренера 4 января объявила сама команда. Утверждается, что это сделано для "улучшения управления штабом". Бывший главный тренер Валерий Брагин, тренирующий также российскую сборную, останется в СКА старшим тренером.

40-летний Ротенберг в сентябре говорил в интервью "Матч ТВ", что посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России и считает это серьёзным опытом. В 2019 году он окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и имеет право тренировать. СКА идёт на втором месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, после этого команду ждут матчи плей-офф.

Роман Ротенберг — вице-президент Федерации хоккея России. Его дядя и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг в 2015 году возглавил правление Федерации хоккея России, после этого взрослая сборная не смогла выиграть ни одного чемпионата мира, ни одного молодёжного и юниорского чемпионата мира и ни одного Кубка мира, победив на одной зимней Олимпиаде, куда традиционно не приезжают многие игроки из сильнейшей в мире лиги НХЛ.

Борис Ротенберг играет в Ночной хоккейной лиги с президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году в сети стало популярно видео, как Ротенберг, играя защитника, попытался остановить Путина-нападающего. Для этого он развернулся и поехал в другую от президента сторону. Путин забил гол.

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