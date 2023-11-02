Через КПП "Рафах" в четверг планируют вывести около 500 иностранцев

Пограничный пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта в четверг, как ожидается, второй день будет пропускать людей с палестинской территории. По информации Би-би-си, на погранпункте, как и днём ранее, будет вывешен составленный Египтом список из примерно 500 человек, которым разрешат выбраться из сектора Газа.

В течение 1 ноября сектор Газа, по сообщениям, покинули более 300 иностранцев. Ранее было известно, что в списках граждан разных стран, которые должны были покинуть Газу в среду, было около 500 человек.

Министерство иностранных дел Египта заявило, что Каир поможет эвакуировать около семи тысяч иностранных граждан или лиц с двойным гражданством. На встрече с зарубежными дипломатами заместитель главы внешнеполитического ведомства Египта заявил, что те, кого планируется вывести через погранпереход "Рафах", имеют паспорта более 60 государств.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил накануне, что в секторе Газа находятся около 600 российских граждан, которые ждут эвакуации в Египет. В эфире телеканала "Звезда" Викторов отметил, что российские дипломаты активно работают с египетскими властями, чтобы вывезти людей из Газы. "Мы в активном контакте. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем", - сказал Викторов. Он добавил, что в секторе также находятся чуть более 300 граждан соседних с Россией стран, в основном государств СНГ.

Что касается хода боевой операции Израиля в секторе Газа в ответ на нападение боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 ноября, то, по словам представителя ЦАХАЛ Дэниэла Хагари, израильские военные сумели прорвать первую линию обороны ХАМАС на севере сектора. На северной границе Израиля продолжаются дистанционные боевые действия между израильской армией и базирующейся в Ливане шиитской группировкой "Хезболла". В среду вечером Армия обороны Израиля сообщила о новом авиаударе по позициям проиранской группировки.

Израильская армия также сообщила, что c начала операции "Железные мечи" были убиты 16 военнослужащих.

Контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС настаивает, что при израильских ударах по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора на этой неделе погибли не менее 195 палестинцев. ЦАХАЛ ранее заявил, что в ходе рейда в этом районе были убиты несколько командиров ХАМАС.

По данным подконтрольного радикальной группировке Министерства здравоохранения Газы, за 25 дней войны между Израилем и ХАМАС было убито 3600 палестинских детей. Израильское командование неоднократно призывало гражданское население северной части сектора Газа уходить на юг. Представители ЦАХАЛ заявляли, что ХАМАС использует жилые дома и другие гражданские объекты, в том числе больницы, для своих операций и как часть своей инфраструктуры, размещая под зданиями свои туннели.

Главврач Индонезийской больницы в Газе Атеф Кахлут заявил американской телекомпании CNN, что в этом медучреждении в среду остановился главный электрогенератор, поскольку закончилось топливо. По словам Кахлута, резервный генератор еще работает и снабжает электричеством некоторые отделения, но вентиляцию в операционных, кислородную станцию и холодильники в морге пришлось отключить.

Израиль не допускает поставок топлива в сектор Газа, полагая, что его используют в своих нуждах формирования ХАМАС. В Госдепартаменте США на этой неделе заявили, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время договориться о гуманитарных поставках горючего в сектор Газа. В то же время Госдепартамент обвинил ХАМАС в том, что группировка имеет большие запасы топлива, но не делится им с гражданскими учреждениями.