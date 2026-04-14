"Черная Мамба". Зверства в "бригаде Путина" на полигоне Мулино

24-летний житель подмосковного Домодедова, бисексуал Артем Быков попал в армию в 2024 году после шантажа в полиции, куда его сдала мать – полицейские угрожали подбросить ему наркотики, предложив в качестве альтернативы подписание контракта с Минобороны. Быкова отправили на учебный полигон в Мулино в Нижегородской области, в образцово-показательную бригаду, которую посещал Владимир Путин. Из армии Быкову удалось сбежать за границу – после нескольких месяцев избиений и унижений, на которые командиры смотрели сквозь пальцы.

"Когда Путин приезжал в Мулино на учения "Запад-2025", ничего, конечно, никому не сказали. А фактически, если бы Путин знал этот беспредел, бригаду бы расформировали и выкинули", – рассказывает Быков Радио Свобода.

В Мулине, в "образцовой" 273-й артиллерийской бригаде (в/ч 54735), Артем Быков пробыл почти полгода: за это время он стал свидетелем того, как офицеры угрожали и применяли (в том числе друг к другу) сексуализированное насилие, жестоко избивали ушедших в самоволку, а однажды служившие в части рядовые избили полковника по приказу младшего лейтенанта. После этого подразделение частично расформировали, а Быков, недолго пробыв в новом, куда его перевели, сбежал из России.

Дисклеймер Радио Свобода подтвердило личность и детали биографии Артема Быкова, как и некоторые обстоятельства и события, о которых он говорит, но мы не можем ручаться за правдивость всех без исключения деталей его истории.

"У матери был на меня компромат”

"В армии я оказался не добровольно. Я принадлежу к ЛГБТ-сообществу. Конфликты с родителями, химическая зависимость на фоне своих подавленных травм. У меня появились большие психологические проблемы, включая комплекс неполноценности и синдром зависимости от психоактивных веществ. Мать меня не принимала с самого детства, говорила "ты неправильный, ты проблемный". В 2022 году она инициировала помещение меня в реабилитационный центр и фактически лишила меня свободы. Я пробыл там до 2023 года, в процессе уже началась война. Организация называлась "Нет алкоголю и наркотикам", сокращенно "НАН". Находился я в Калужской области, в селе Ильинское Козельского района, недалеко от Оптиной Пустыни. После этого мать меня поместила второй раз уже в другой реабилитационный центр, там я пробыл 9 месяцев.

У моей матери был на меня компромат – она меня засняла, скажем так, в моем образе. В ноябре 2024 года, когда я вернулся домой, мы поссорились и она вызвала полицию, сказала им, что я придерживаюсь нетрадиционной ориентации, принимаю наркотики, не даю ей жить, и так далее.

Меня забрали в отдел и по дороге начались манипуляции: "А ты чего, за этих? Ты чего, не нормальный пацан? Давно наркотиками балуешься? А может ты их продаешь еще?". В отделе угрозами заставили разблокировать телефон, никаких переписок о продаже наркотиков они там, конечно, не увидели, но увидели переписки с партнерами, мои видео, мой личный дневник, и началось. Начали пугать, что таких как я на зоне "опускают", что из-за таких, как я война, "там пацаны на фронте гибнут, а ты тут наркотики свои нюхаешь в жопу долбишься".

В итоге поставили меня перед выбором: либо у тебя сейчас окажутся наркотики, либо в часть, "встанешь на путь исправления". Пообещали, что буду "писарем", заниматься бухгалтерией – нашли у меня в дневнике, что я увлекаюсь программированием. Началась игра в "плохого" и "хорошего" полицейского. Я испугался и решил, что выбора у меня нет.

Эти же сотрудники повезли меня на своей машине в местный Домодедовский военкомат получать военный билет – потому что срочную службу я не проходил. Я получил военный билет и меня, даже не дав собрать зимние вещи, отвезли в Балашиху на пункт распределения. Там я прошел за несколько дней медкомиссию и там же у меня появился "куратор", который следил, чтобы я все делал правильно.

Когда дело дошло до подписания контракта, я сказал: "Я не служил, я не воин, мне обещали, что меня отправят в место, где я буду заниматься бухгалтерией и работой за компьютером". На что мне ответили: "Да нет, тебя обманули, такого не будет, сейчас такая ситуация, вряд ли ты попадешь в штаб". Я был на крючке у полиции, мама всегда могла дать на меня показания, так что я выбирал меньшее из двух зол. Мне казалось, что рациональнее погибнуть на войне, чем попасть в тюрьму, и быть там насмерть замученным и униженным. Я подписал контракт, выплата была два миллиона, сразу вся сумма пришла уже недели через полторы на карту "Сбербанка".

Меня отправили в 273 артиллерийскую бригаду Входит в 34-ю гвардейскую артиллерийскую дивизию, дислоцированную в поселке Мулино Нижегородской области и уж не знаю почему, но действительно поместили в штаб. А через несколько дней – тоже по непонятной причине – перевели в специальное подразделение роты охраны и сопровождения. Там меня сразу, буквально с первых дней начали учить убивать людей", – рассказывает Артем Быков о том, что предшествовало самой главной части его истории: поставленным в этой войсковой части на поток издевательствам офицеров над рядовыми военнослужащими, друг над другом и даже над вышестоящими командирами.

Откуда, кроме рассказа Артема Быкова, известно о практике избиений и сексуализированного насилия в 273-й бригаде? Важный герой этого материала – Ян Никашкин, позывной "Урал". Именно он собрал небольшую папку со свидетельствами и документами, описывающими зверства, которые происходили в 273-й артиллерийской бригаде – она оказалась в нашем распоряжении. Как следует из попавших в интернет баз данных, Яну Никашкину 34 года. Родился в Перми, жил в Челябинской области. Работал там же механиком, числился сотрудником в Шантаринском производственном комплексе – сельхозпредприятии. В 2015 году был осужден за разбой, "совершенный группой лиц". Нам не удалось найти в открытом доступе текст решения, но из карточки на сайте Челябинского областного суда видно, что приговор был обвинительным, а сам Никашкин пытался его обжаловать и обращался в суд с просьбой о смягчении наказания. Из заключения он, по-видимому, успел выйти еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Накашкин также был фигурантом нескольких гражданских дел о долговых обязательствах. Как рассказывает Артем Быков, Никашкин-Урал был единственным, кто принял его сексуальную ориентацию и только вежливо попросил не проявлять ее в подразделении. Быков говорит, что Уралу долго удавалось поддерживать нормальные отношения с главными садистами внутри бригады, но он раз за разом отказывался выполнять их приказы о беспричинных избиениях сослуживцев и в конце-концов был жестоко избит сам. Embed share Последствия избиения Яна Никашкина (позывной Урал) by Радио Свобода Embed share Текст скопирван width px height px



После этого "Урал" дезертировал из бригады и начал собирать свою папку, созваниваясь с жертвами насилия в бригаде. Собранные свидетельства и документы он передал Артему Быкову. Ян Никашкин сейчас в бегах, но продолжает поддерживать Путина и российскую агрессию в Украину. На наши сообщения он не ответил.

"Я моментально стал главным изгоем"

В начале марта Радио Свобода рассказывало историю другого дезертира, Георгия Кочкина, который тоже сбежал с полигона в Мулине – но он пошел в армию не под принуждением, а добровольно, чтобы расплатиться с долгами. Кочкин подписал контракт с "Африканским корпусом", курируемым ГРУ, и рассказывал, что в его части обучение было больше похоже на формальность. У артиллеристов 273 бригады, которые также базируются на этом полигоне, все было устроено по-другому, говорит Артем Быков.

"Как происходило обучение? Например, спарринги. Я не хотел драться, меня били, я не отвечал, говорил, что не хочу даже учиться, что у меня другие взгляды. Я подумал, что если поставлю себя как человек, который не хочет проявлять насилие, то это вызовет какое-то снисхождение. Это была иллюзия: все получилось ровно наоборот, надо мной просто начали издеваться. Меня избивали на этих тренировках, потом узнали, что я в принципе не хочу воевать. Вызвал командир, стал говорить: "Ты чего, не мужик? Хочешь попасть в плен к хо*лам и чтобы они тебе яйца отрезали?". Я говорю: "Не хочу, у меня другая идеология, я вообще Россию не поддерживаю". Угораздило меня, конечно, такую фразу пропустить, просто на импульсе, не понимал, в каком месте нахожусь, но после нее моя жизнь еще больше изменилась.

Началось уже просто безумие. Они узнали о моей сексуальной ориентации, и я моментально стал самым главным изгоем. Надо мной просто зверски издевались, на меня вешали по пять бронежилетов, было очень тяжело ходить, меня рвало, я терял сознание, падал, на меня надевали противогаз, заставляли бегать, ползать, и так далее. Мне это казалось адом, но это было только самое начало.

Дело в том, что 273 артиллерийская бригада – образцово-показательная, она контролируется Московским военным округом. Туда неоднократно приезжали проверки, туда приезжал Путин, то есть там вся ставка была на дисциплину. В бригаде – полторы тысячи человек из разных подразделений. Кто-то употребляет наркотики, кто-то пьет, кто-то просто не хочет работать. Рота охраны в этом смысле стала для них спасением. Людей надо было как-то сдерживать, и они нашли самый оптимальный способ это сделать: начали использовать как главный инструмент влияния сексуализированное насилие.

В офицерской стоял черный резиновый фаллоимитатор Показания одного из военных бригады, подтверждающие это, есть в распоряжении Радио Свобода. Он назывался "Черная Мамба" – как, кстати, и наше штурмовое подразделение. Любой конфликт, любая конфронтация, любое нежелание подчиняться вышестоящему командованию каралось "Черной Мамбой". "Ты что, в "Черную Мамбу" захотел? Или на "Черную Мамбу"? Каждый, кто пытался показывать характер, либо был унижен, либо отправлен в штурма.

Ко мне конкретно "Черную Мамбу" не применяли, но выделили отдельную посуду и сказали "у нас петух за столом не сидит". Со мной запретили общаться сослуживцам, со мной запретили здороваться за руку – а кто это делал, того били. Называли меня "манька". Там в основном сторонники воровской идеологии, субкультуры АУЕ Аббревиатура АУЕ расшифровывается по-разному, чаще всего как "Арестантский уклад един". В СМИ о группировках АУЕ впервые заговорили в первой половине 2010-х, когда в школах стали появляться подростковые банды, вводившие порядки, схожие с тюремными: в столовых появлялись "столы для опущенных", с детей собирали деньги "на грев зоны" и так далее. В 2020 году Верховный суд РФ признал движение АУЕ "экстремистской организацией"., у нас даже командир кричал "жизнь ворам!". Там вообще много отсидевших, но они же мне и рассказывали, что на зоне хоть какие-то понятия работают, а в армии не работали ни понятия, ни законы, ни устав. Просто какое-то средневековье. Людей забивали палками, молотками отбивали руки, приковывали наручниками к батарее, лишали воды, сажали голыми в яму.

Садисты в роте охраны Артем Быков оказался в роте охраны, которая отвечала за дисциплину в бригаде. По словам Быкова, для того, чтобы сдерживать контингент бригады, среди которого было много бывших заключенных, командиру бригады было необходимо эффективное дисциплинарное подразделение. Фактически для поддержания порядка военнослужащие роты охраны опирались на жестокие избиения, изнасилования и угрозы сексуализированного насилия. Из рассказов Артема и попавших в распоряжение редакции материалов известны некоторые из военнослужащих роты охраны, регулярно прибегавшие к насилию. Это командир роты, младший лейтенант Эльдар Дадашев (позывной "Раптор"), и его ближайшие помощники: рядовые Иван Иванов ("Пуля"), Даниэль Садулоев ("Сутулый"), Марк Шевцов ("Иосиф"). Для поиска и возвращения в часть дезертиров внутри роты охраны была сформирована группа поиска СОЧ (самовольно оставивших часть). На одном из видео, попавших в наше распоряжение, участники этой группы избивают возвращенного из самоволки военнослужащего с позывным Манчини (его настоящее имя нам установить не удалось). Embed share Избиение самовольно оставившего часть военнослужащего с позывным Манчини by Радио Свобода Embed share Текст скопирван width px height px



В нашем распоряжении есть черновик заявления "Манчини", в котором упоминаются "неправомерные действия со стороны Садулоева Даниэля, Шевцова Марка и Иванова Ивана с позывным "Пуля", а точнее неуставные отношения с особой жестокостью". Было ли оно направлено в военную прокуратуру – неизвестно. По словам Быкова, через подобные избиения проходили практически все, кто попадался группе поиска СОЧ. Человека в капюшоне, бьющего Манчини палкой, Быкову опознать не удалось. Военнослужащего с позывным Пуля, который избивает Манчини ногами, Быков назвал одним из двух главных садистов в роте наряду с Садулоевым-Сутулым. Пуля занимал должность заместителя Дадашева и также был его правой рукой. Никто из них не ответил на сообщения Радио Свобода. Наше письмо по электронной почте в комендатуру части тоже осталось без ответа.

"Я стал проситься в штурма, чтобы погибнуть"

Артем Быков рассказывает, что выжить в этих условиях ему помогло смирение, в результате которого некоторые сослуживцы начали уважать его силу воли – хотя мысли о том, чтобы быстрее закончить мучения, отправившись на фронт, у него были.

"В какой-то момент я понял, что больше не могу терпеть издевательства, и стал просить, чтобы меня перевели в штурмовое подразделение, чтобы там погибнуть. Что я стал делать? Я стал защищать права ЛГБТ-людей. Как бы безумно это ни звучало, но это сработало. Хоть меня и били, и пытали, но я никогда не просил о пощаде. Я решил, если мне суждено здесь умереть, то пусть так и будет. Я принимал все происходящее со смирением, и за это меня как-то зауважали.

Не все, таких было немного, но они были. Можно сказать, заработал себе статус мученика – никогда не плакал, не просил пощады. И я этим воспользовался, чтобы начать продвигать права ЛГБТ. Начал говорить: "У вас нет духа. Вы мужчины, а в вас самих нет ничего мужского". В общем, начал ими манипулировать с помощью их же идеологии. Мне говорят: "Ты, петух, мы тебя сейчас сломаем". Я отвечаю: "Ну, ломай!". Меня ломают, я встаю весь переломанный, и говорю: "Ну, и что?". И в итоге начали уже на меня так посматривать, мол, "а у пацана-то дух есть".

"Ты мужик или нет?" Характерный пример неуставных отношений в бригаде и насилия со стороны командира роты охраны и его приближенных – жестокое избиение рядового Айдара Гафарова, позывной "Минтон". "Командир моей роты Ильдар Дадашев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесу, расположенном недалеко от пос. Мулино Нижегородской области, совершил в отношении меня акт жестокого насилия. На полевой кухне части он без всякой причины задал мне вопрос: "Ты мужик или нет?". После моего утвердительного кивка он приказал мне положить руки на стол. Когда я выполнил его приказ, он схватил биту для отбивания мяса и нанес ею множественные удары по моим пальцам, причинив мне острую боль и травмировав их. Затем он схватил черенок от лопаты и его концом силой ткнул мне в лоб, затем в грудь, после чего начал наносить удары этим же черенком по моим ногам. В результате одного из ударов я почувствовал резкую боль и хруст в ноге, после чего не смог на нее наступать", – говорится в показаниях Гафарова в обращении в военную прокуратуру Уфы. В итоге Гафаров-Минтон был голым брошен в яму, откуда его выпустили только после отъезда Дадашева из расположения. Не получив в части практически никакой медицинской помощи, Гафаров ушел в самоволку и уехал на родину в Башкортостан. В нашем распоряжении есть запись разговора Гафарова с Яном Никашкиным, который произошел в конце 2025 года. Гафаров рассказывает, что после обращения в прокуратуру он был направлен в "выздоравливающий полк в Екатеринбурге". "Минтон" упоминает, что до побега из части его, со сломанной ногой, продолжали отправлять в наряды и избивать, в частности, рядовые с позывными Большой и Сутулый. "Сутулого" (Даниэля Садулоева) Гафаров называет "агрессивным психом". Embed share Разговор Яна Никашкина и Айдара Гафарова by Радио Свобода Embed share Текст скопирван width px height px



Такого же мнения о Садулоеве-Сутулом придерживается и Антон Быков. "Ему было приятно причинять боль. Он когда кого-то бьет, начинает хихикать, и глаза становятся, не знаю, как сказать, демоническими". Военнослужащий с позывным "Большой" – водитель командира бригады по имени Виктор (фамилию Быков не помнит). По словам Быкова, "Большой", "Сутулый" и "Пуля" регулярно применяли к сослуживцам сексуализированное насилие (подробнее об этом – ниже). "Большой", получивший этот позывной за мощную фигуру, пользовался особым влиянием в бригаде, "его боялся даже Дадашев", – говорит Артем Быков.

Как ранее выяснило Радио Свобода, добровольцев, подписавших контракт с "Африканским корпусом" ГРУ и направленных на тот же полигон Мулино, вместо Африки часто отправляли в Украину. Артиллеристов, к которым попал Артем Быков, наоборот, месяцами не отправляли никуда.

"Что касается отправки в Украину, то у полковника Шабанова Тот факт, что Андрей Валерьевич Шабанов занимал должность командира 273 бригады, подтверждается подписанной им благодарностью за гуманитарную помощь подразделению на сайте ООО "Лиора Энерджи". На вопросы Радио Свобода Шабанов не ответил., тут была своя схема, благодаря которой он обогащался. С ноября 2024 года нам каждый месяц обещали, что все, мы скоро едем. Собираем вещи, покупаем "Мавики", зарплата приходит – зарплата уходит. Не скинуть ему на это свою зарплату было нереально. Скажешь "мне семью надо кормить" – ответят "а нам что, не надо?". На еду если оставалось, носки-трусы купить, и то хорошо. Все привыкли, и так было на протяжении многих месяцев. И каждый месяц никто никуда не ехал. Зато идем строить полигон, идем строить баню полковнику Шабанову. Рядом с полигоном у них был "пункт постоянной дислокации". Там были блиндажи, полевая кухня, были даже избы из сруба, где жило командование, такая прям полноценная "база отдыха".

Карта полигона Мулино, составленная на основе рассказов двух дезертиров – Георгия Кочкина из "Африканского корпуса" и Артема Быкова:

Народ начал "кипеть", некоторые говорили: "у меня семья, дети, я что, буду здесь вечно сидеть?", потому что на полигоне зарплата приходила какая-то смешная, 36 тысяч, ну 40. Как мы потом поняли, это была просто схема Шабанова. Строится полигон, туда приезжает Путин, все хвалит, у нас такой крутой полигон в Мулино, нас снимают на видео, на камеру, инструктора все объясняют. Камеру выключают – человека просто забивают за то, что он рюмку одну выпил. Безумие совершенное. Когда мы поняли, что нас никуда не отправляют и не собираются, люди просто начали убегать в СОЧа".

"Пацаны меня пожалели"

Проблемы Артема Быкова достигли своей высшей точки после того, как Эльдар Дадашев отдал приказ его "опустить".

"В итоге из-за того, что я качал права, говорил "ну убейте меня", говорил про ЛГБТ, Дадашев не выдержал и отдал приказ меня изнасиловать. Я начал выступать: "мы все на одних правах, вы такие же, как я, что вы о себе возомнили", и тому подобное. Дадашев это услышал, жестоко меня избил, "ты, да чтобы в моем подразделении п***рас качал права? Чего ты добиваешься? К тебе и так нормальное отношение". То есть в его картине мира это "нормально", когда человек кушает из отдельной посуды или когда с ним не здороваются за руку. Но пацаны меня пожалели и насиловать не стали, хотя Дадашеву донесли, что все сделали. Так я официально стал "обиженным", и когда это дошло до командования, меня перевели в другое подразделение.

Изнасилование фейерверком Свидетельства Быкова о практике сексуализированного насилия на полигоне Мулино подтверждаются показаниями его бывших сослуживцев. В одном из разговоров с военнослужащим Егором Рязанцевым (позывной "Каспер") Урал-Никашкин рассказал, что Дадашев заставлял военнослужащего с позывным "Цыган" изображать оральный секс с резиновым фалоимитатором – той самой "Черной Мамбой", а "Сутулый" угрожал Цыгану анальным изнасилованием с использованием этого же предмета. Каспер в разговоре подтверждает, что знает эту историю: Цыгана спасло то, что он стал кричать, что повесится. Embed share Рассказ Егора Рязанцева (позывной Каспер) by Радио Свобода Embed share Текст скопирван width px height px



The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:01:15 0:00 "Каспер" также рассказывает, что Сутулый и Иосиф изнасиловали пойманного в самоволке военнослужащего, которому, как вспоминает Артем Быков, было "лет 60". Они повалили его на землю животом вниз, наступили на ноги и туловище, вставили в задний проход шашку с фейерверками и подожгли фитиль. Весь процесс был снят на видео, ролик позже показывали другим военнослужащим как пример забавной шутки. Артем Быков утверждает, что ему достоверно известно еще как минимум об одном случае изнасилования совершенного Сутулым-Садулоевым (он назвал нам имя жертвы, мы не публикуем его из этических соображений). По словам Быкова, помимо угрозы изнасилованием, инструментом подавления были слухи об "опускании", которые распускались в отношении неугодных сослуживцев. Такой слух, утверждает Быков, был распущен в отношении Урала после его избиения.

А Дадашев потом просто сошел с ума. Полковника приказал избить – младший лейтенант приказывает рядовым избить полковника, представляете? Его взяли под стражу, приехала военная комендатура с военной полицией, они еще в яме нашли человека с переломанными молотком руками, и Дадашевым, что называется, заинтересовались. В сентябре 2025 года его забрали, увезли, подразделение частично расформировали, и все. Тут я понял, что можно выдохнуть и сбежал. Забрал дома загранпаспорт и улетел в Грузию.

Есть информация, что полиция работает вместе с группами по розыску СОЧей. Там есть какая-то манипуляция, что они ищут, по камерам, как-то еще, но официально в розыск не объявляют. Чтобы вы понимали, как это работает: участников группы розыска СОЧей, они называются уполномоченными, есть иммунитет перед полицией, то есть их полномочия фактически выше. Они заходят в квартиры, портят имущество”.

Избиение полковника В сентябре 2025 года Дадашев узнал, что его подчиненные и ближайшие приближенные, "Иосиф" и "Сутулый", торгуют в части наркотиками. То, что это действительно происходило подтверждается и Артемом Быковым и рассказами других военных в телефонных разговорах, записи которых есть в нашем распоряжении. Дадашев и командир другого подразделения, капитан Филиппов (его полного имени мы не знаем) избили "Иосифа" и "Сутулого" стульями. Юрий Прокошин (позывной "Дикий") в разговоре с Уралом вспоминал, что Иосифу сломали руку. "Я думал, его забаранят. Сутулого тоже ломали. Сколько табуреток об них прилетело!", – рассказывает Дикий Уралу. "Я в тот день находился в подразделении, и там Дадашев и Филиппов творили беспредел. Дадашев наказал преступников, побил "Иосифа" и "Сутулого"за то, что они его обманывали. Пришел полковник Волков, он просто жил по соседству и услышал шум, спросил, что происходит. Дадашев ответил, что воспитывает свое подразделение", – рассказал нам Быков о том случае. Полное имя полковника Волкова Быкову неизвестно. Согласно черновику заявления Прокошина-Дикого, который есть среди попавших к нам документов, Волков относился к так называемому "выздоравливающему полку" и не имел отношения к артиллерийской бригаде. Embed share Брий Прокошин ("Дикий") рассказывает "Уралу" (Ян Никашкин) об избиении полковника by Радио Свобода Embed share Текст скопирван width px height px



The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:00:34 0:00 Быков рассказывает, что возмущенный вмешательством Волкова в свои дела, Раптор-Дадашев приказал военнослужащим роты "Дикому" и "Цыгану" избить Волкова. Рядовые избили полковника соседней части "очень серьезно", говорит Быков. "Полковник человек далеко не простой. Мы сами себе дорогу протоптали, нам в тюрьме сидеть не дадут. Нас на перед отправят. Как когда-то меня Дадашев отправил за ленту без оружия", – говорит Урал в телефонном разговоре с Диким. Цыган был задержан, в настоящий момент, насколько Быков знает от бывших сослуживцев, он находится в СИЗО в Нижнем Новгороде. Второй участник избиения, Дикий, "задвухсотился" на фронте в Украине. Был ли он наказан за избиение полковника отправкой "на передок" – неизвестно. Раптора-Дадашева тоже задержала военная полиция. Он несколько месяцев пробыл в заключении, но был отпущен. Урал-Никашкин считает, что помогли ордена – два ордена Мужества, которые есть у Раптора. Преемник Дадашева на позиции командира роты охраны с позывным "Царь" продолжил традицию избиения подчиненных. В настоящий момент, по данным Быкова, остатки роты охраны все-таки "вышли на СВО" – были отправлены на фронт в Украину. Раптор-Дадашев и командир бригады Шабанов находятся вместе на одном из командных пунктов – вдали от передка. Судьба "Сутулого", "Иосифа" "Пули"и "Большого"нашему собеседнику не известна.

Финал

Артем Быков по прежнему числится в своей бригаде и до недавнего времени продолжал получать там зарплату. Он продолжает переписываться с некоторыми из бывших сослуживцев и даже время от времени отправляет сообщения офицерам, что планирует вскоре вернуться в часть, делая это, чтобы сохранить свое удобное положение дезертира без официального статуса.

Последний обмен сообщениями Быкова с Уралом, который с сентября находится в бегах где-то в России, состоялся 16 февраля 2026 года.

"Я тебе одно скажу. Как бы что оно ни было, все эти Рапторы – пусть они идут на**й. Но Верховного не смейте трогать никогда. Как бы что ни было, этот человек вывел Россию на новый уровень, к этому человеку вопросов никаких. Я не верю, что у тебя даже такие мысли [плохие о Путине]. Тём, давай прекратим, я не хочу грубостей. Ты выбрал ту сторону. Ну я тогда вынужден прекратить с тобой общаться. Реши для себя, с кем ты. Если ты с ними – нам не по пути, Тём", – говорит Урал в голосовом сообщении Быкову, прежде, чем добавить его в черный список.

"Мне интересно было бы посмотреть как высокомерный москвич, которого война не касается, которая от него далеко, как он будет объяснять ПТСР-щику, решившему отобрать у него, ну, например, машину – "братан, это моя!" Он услышит в ответ – "а я за тебя кровь проливал". Что этот москвич, к Путину побежит? Самое интересное только начинается. Сейчас у Кремля деньги закончатся. Сначала они начнут кошмарить бизнес – давайте скинемся на войну. Это уже началось. Потом они начнут кошмарить гражданских. Вот тогда русский мир увидит себя изнутри", – рассуждает Артем Быков.

"Путин построил гениальную систему – управление с помощью страха, вся его система построена на страхе. Но Россия иссякнет, и люди увидят, что силы нет. Ее и не было никогда. Государство страдальцев и мучеников", – добавляет он.

Материал подготовлен при участии Светланы Осиповой.