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Четыре человека погибли в результате стрельбы в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате стрельбы в городке Крымск Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Полиция уточнила, что в числе погибших - человек, открывший огонь.

Телеграм-канал Baza пишет, что, стрелявшего зовут Владимир Жиров. Устроил стрельбу он после ссоры с бывшей женой. По предварительным данным, Жиров проиграл суд своей бывшей супруге и сыну, а потом повздорил с женой. Он якобы хотел вернуть квартиру, которую супруга купила незадолго до развода.

Сначала конфликт проходил на улице, затем Жиров и его жена зашли в торговый центр, где продолжили спор, отмечает Baza. За супругу вступился один из посетителей. В ответ Жиров достал оружие и начал стрелять.

По другим данным, Жиров начал стрелять в медицинском центре. Там он убил двоих сотрудников, потом вышел на улицу, застрелил одного прохожего и ранил в плечо другого, а затем застрелился сам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство одного человека.

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