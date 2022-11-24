Мещанский суд Москвы признал виновными в организации преступного сообщества бывшего участника списка самых богатых людей в России, предпринимателя Зиявудина Магомедова и его брата - бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова. Приговор по их делу начал оглашаться в четверг, 24 ноября.

Обвинение требует приговорить их к длительным срокам заключения, больше 20 лет каждому. Резолютивная часть приговора с назначенным наказанием на момент публикации новости не оглашалась, и может быть обнародована в другой день.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Зиявудин в 2017 году занимал 63-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось изданием в 1,4 миллиарда долларов. Магомед 7 лет представлял в Совете Федерации Смоленскую область.

По версии обвинения, Магомедовы создали преступное сообщество, чтобы похищать бюджетные деньги. В конце мая Хамовнический районный суд Москвы обратил в пользу государства имущество предпринимателей оценочной стоимостью в 750 миллионов долларов. Это крупнейшая конфискация в истории России.

Бизнесменов связывали с окружением бывшего президента России Дмитрия Медведева. После ареста их уголовное дело связывали в том числе с потерей Медведевым политических позиций. Телеканал "Дождь" предполагал, что дело может связано с тем, что братья передали французским спецслужбам документы с информацией на миллиардера Сулеймана Керимова. "Новая газета" связывала уголовное преследование с попыткой бизнесменов войти в политику в Дагестане без согласования с Кремлём.

Магомедовы отрицают вину и настаивают на своей невиновности.