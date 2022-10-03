Четыре страны Евросоюза выступили против введения потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о введении блоком восьмого пакета санкций против России. Издание пишет, что потолок цен — основа нового пакета санкций и без него они приняты не будут.

По данным издания, против потолка выступают Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Последние три страны защищают интересы своего танкерного флота. Готовящийся санкционный пакет предполагает запрет на перевозку нефти дороже установленной цены танкерами стран Евросоюза. Кипр, Греция и Мальта отмечают, что тогда ЕС должен убедиться, что к санкциям присоединятся обладающие значительным танкерным флотом Турция, Индонезия и Индия.

По данным издания, дипломаты из ещё нескольких стран тоже просят не вводить запрет на перевозку, пока к потолку цен не присоединится Индия. В сентябре Россия стала вторым по объёмам поставщиком сырой нефти на индийский рынок, писала делийская газета Business standard. Индия и Китай сейчас закупают более половины российской танкерной нефти.

Обсуждение нового пакета продолжилось сегодня на встрече послов стран ЕС в Брюсселе. Ранее деловые издания писали со ссылкой на свои источники, что Евросоюз планирует ограничить импорт российских алмазов, запретить экспорт расширенного списка электроники в страну, в том числе смартфонов и запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций.