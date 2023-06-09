Чиновницу "Росавиации" уволили и оштрафовали за критику войны

Савёловский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшую чиновницу "Росавиации" Анну Жильцову. Она признана виновной в "дискредитации российской армии". Штраф назначен ей как должностному лицу, поэтому сумма больше, чем по той же статье для частных лиц.

Как сообщает издание "Коса", 11 мая во время выборочной проверки соблюдения требований пожарной безопасности в кабинете Жильцовой обнаружили антивоенный плакат. Какие именно надписи на плакате полицейские сочли дискредитирующими армию, не уточняется. Однако сообщается, что он висел в кабинете Жильцовой с 2022 года и его видели ее коллеги.

В начале июня Жильцову уволили из "Росавиации", пишет телеграм-канал "Авиаторщина". Поводом стало её "негативное отношение к проведению специальной военной операции". "Она агитировала против СВО, а в её кабинете на стене висел антивоенный плакат — это недопустимо для госслужащего", — подчеркнул собеседник телеграм-канала.