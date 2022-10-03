Число дел об уклонении от армии достигло максимума за 10 лет

Число уголовных дел об уклонении от службы в армии в России достигло максимума за последние 10 лет. Речь о делах, возбужденных с весны этого года до 20 сентября, сообщает РБК со ссылкой на данные базы Мосгорсуда.

Сообщается, что с 1 мая по 20 сентября возбуждено 410 уголовных дел. Для сравнения в 2021 году было 385 уголовных дел, менее 350 – в 2016 и 2020, менее 300 – в 2013. При этом с 20 по 30 сентября в суды поступило всего три уголовных дела об уклонении от армии. В 2021 за аналогичный период их было 30.

Правозащитник Павел Чиков отмечает, что дела, возбужденные весной 2022 года, чаще всего касаются осеннего призыва 2021 года. Поэтому тенденция не имеет прямого отношения к боевым действиям в Украине.

"Можно предположить, что следователи СКР после начала военных действий в Украине в феврале-марте получили указания срочно завершить и направить в суды имеющиеся в распоряжении уголовные дела в отношении уклонистов прошлых лет", - написал он в своём телеграме.