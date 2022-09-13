Число камер видеонаблюдения в Петербурге увеличат почти в два раза

В Санкт-Петербурге увеличат количество уличных камер видеонаблюдения с 67 тысяч до 120 тысяч в рамках проекта "Безопасный город". Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Станислава Казарина.

Также правительство планирует установить еще шесть тысяч камер во дворах и парадных петербургских домов – сейчас в городе размещено более 21 тысячи таких камер.