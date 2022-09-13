Число камер видеонаблюдения в Петербурге увеличат почти в два раза

В Санкт-Петербурге увеличат количество уличных камер видеонаблюдения с 67 тысяч до 120 тысяч в рамках проекта "Безопасный город". Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Станислава Казарина.
Также правительство планирует установить еще шесть тысяч камер во дворах и парадных петербургских домов – сейчас в городе размещено более 21 тысячи таких камер.
- Российские власти все чаще используют систему распознавания лиц для контроля над людьми и подавления гражданской активности, а число задержанных и оштрафованных постфактум с каждым годом растет, отмечает "ОВД-Инфо". При этом чаще всего в официальных документах о применении этой технологии не распространяются, напротив, всячески это скрывают.
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