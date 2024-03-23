Число погибших в "Крокус Сити Холле" возросло до 93

Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", по последним данным, возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России. Ведомство уточняет, что количество убитых может увеличиться.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Минздрав Московской области публикует список погибших. В нём приведены фамилии, имена, отчества и даты рождения 37 человек.

По информации Минздрава, пострадали больше 140 человек. СМИ пишут о более чем 180 пострадавших, но официально эти данные пока не подтверждены.

ФСБ России сообщила об 11 задержанных по делу о теракте, в том числе о четверых подозреваемых в непосредственной причастности к нему. Задержание произошло в Брянской области.

Вечером в пятницу, 22 марта, несколько людей в камуфляжной форме открыли в концертном зале на окраине Москвы (в административном отношении это подмосковный Красногорск) стрельбу из автоматов. Затем произошёл взрыв и начался сильный пожар.

Следователи установили, что злоумышленники применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений, где находились зрители, в том числе раненые. Зрительный зал в "Крокусе" полностью уничтожен огнем, его кровля обрушилась, передаёт МЧС. Ведомство публикует кадры разбора завалов.

Президент России Владимир Путин до сих пор никак не прокомментировал теракт. Российские новостные агентства писали, что ему "докладывают о ситуации".

В городах России и мира возникают стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в "Крокусе". В Москве люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для раненых.

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