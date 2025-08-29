Число жертв российской атаки на Киев возросло до 23

Число погибших в результате российской атаки на Киев 28 августа возросло до 23. Об этом в ночь на птницу сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Тело ещё одного человека было извлечено из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Дарницком районе, где всего погибли 22 жителя. Разбор завалов продолжается. По оценкам спасателей, под ними ещё могут оставаться три человека.

Среди погибших четверо детей.

По словам мэра Виталия Кличко, 63 человека пострадали в результате российского удара, 35 раненых госпитализированы.

Повреждены 225 жилых домов.

Пятиэтажный дом после удара, нанесённого утром в четверг, обрушился почти полностью. Всего повреждены, по данным властей, 225 жилых домов и другие объекты, включая представительство ЕС и киевское бюро Радио Свобода.

В общей сложности для удара по Украине 28 августа Россия использовала более 600 дронов и ракет. Минобороны России в своей ежедневной сводке отдельно Киев не упоминало. В ведомстве заявили, что целью ночных ударов стали "предприятия военно-промышленного комплекса и военные авиабазы".

Посольство США в Киеве осудило российскую атаку на Киев. "Удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Что касается этой войны, президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, а обе стороны должны приложить усилия для достижения переговорного решения", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Резко осудили действия России представители ЕС. Многие из них подчеркнули, что Россия ударами по Киеву демонстрирует нежелание мира, несмотря на заявления Москвы об обратном.

В ночь на 29 августа по Украине вновь наносились удары. Командование Воздушных сил Украины сообщило о том, что были сбиты 46 из 68 российских БПЛА, атаковавших Украину этой ночью. Отмечены попадания 22 дронов в 9 локациях.

В Синельниковском районе Днепропетровской области погибли два человека, один пострадал. В городе Днепр – двое пострадавших, один в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В ряде районов области возникли пожары, есть разрушения.

В Херсонской области, по данным главы ОВА Александра Прокудина, в результате российских обстрелов погибли два человека, пострадали 9.В Сумской области при обстреле была ранена женщина, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.