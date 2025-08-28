Белый дом: Трамп недоволен событиями вокруг Украины, но и не удивлён

Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий вокруг Украины, но и не удивлён. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, комментируя последние обмены ударами между Россией и Украиной.

По словам Левитт, Вашингтон допускает, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы сами закончить конфликт на данном этапе. Трамп сделает по этому поводу дополнительные заявления позднее, отметила пресс-секретарь.

27 августа Трамп рассказал, что планирует очень быстро решить вопросы по российско-украинской войне. По словам Трампа, вооруженное противостояние двух стран длится слишком долго.

22 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в Белом доме не думают, об окончании конфликта "в одночасье", но надеются, что мир будет достигнут не позднее чем через полгода.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, по всей вероятности, не будет. По словам Мерца, этот факт надо учитывать при дальнейших переговорах по Украине.

26 августа канцлер Германии заявил, что западные страны готовы усилить санкционное давление на Россию, если не будут организованы переговоры между президентами, и Москва не проявит инициативу для их проведения.