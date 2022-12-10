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Число журналистов, погибших при выполнении работы, выросло за год

Иллюстративная фотография

Число сотрудников СМИ, погибших при выполнении своей работы, резко выросло в 2022 году. Этому способствовала война в Украине, хаос на Гаити и рост насилия со стороны преступных группировок в Мексике, говорится в ежегодном отчёте Международной федерации журналистов.

В этом году по всему миру погибли 67 журналистов и сотрудников СМИ – это на 20 человек больше, чем в прошлом году. В том числе 12 журналистов, большинство из которых украинцы, погибли во время освещения военного конфликта в своей стране. Во время войны в Украине также погиб американский режиссер-документалист Брент Рено. Многие смерти произошли в первые недели полномасштабного вторжения России.

Сообщается, что ещё 375 журналистов сидят в тюрьме за выполнение своей работы. Самые высокие показатели судимости среди сотрудников СМИ– в Китае, Мьянме и Турции. В прошлом году лишены свободы были 365 журналистов, говорится в отчете.

Международная федерация журналистов призывает правительства всех стран тщательнее защищать права и свободы сотрудников СМИ.

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