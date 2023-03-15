Членов марксистского кружка в Уфе окончательно обвинили в терроризме

Пятерым участникам марксистского кружка в Уфе предъявили окончательное обвинение в создании террористического сообщества и пропаганде терроризма, а также в планах насильственного захвата власти и хищения оружия. Ключевые показания по делу дал участник войны в "ДНР", тоже посещавший чтения кружка.

Обвинения предъявлены пенсионеру Юрию Ефимову, депутату Курултая Дмитрию Чувилину, врачу Алексею Дмитриеву и двум "ополченцам из ДНР" – Павлу Матисову и Ринату Буркееву. По версии следствия, они "сформировали структуру террористического сообщества, распределили функции, выработали методы конспирации и тактику совершения нападений", а также "распространяли материалы, содержащие призывы к захвату власти".

Показания на них, рассказывает "Медиазона", дважды дал ещё один участник войны в Донбассе, тоже член кружка, – украинец Сергей Сапожников, подозреваемый в разбое и убийстве в Украине и эксплуатирующий лошадей в Уфе. На допросе он сообщил ФСБ, что участники кружка "ждут нестабильной ситуации, чтобы захватить власть, убивать сотрудников полиции, политиков". Сапожников остался в деле свидетелем.

Трое "ополченцев из ДНР" пришли в кружок спустя два года после его основания. По рассказам кружковцев, бывшие участники войны в Донбассе ходили в камуфляже, использовали рации, раздали членам кружка позывные, а также предлагали структурировать организацию, написать устав и проводили слёты, где взрывали страйкбольные гранаты.

"Всё это было похоже на какие-то игры, в которые играют мужчины, которые вернулись с войны и не могут понять, что теперь они в мирной жизни", – вспоминает один из участников кружка. Из-за этого многие из кружка вышли. Некоторые напоминали про дело "Сети" и дело "Нового величия" – на это "ополченцы из ДНР" реагировали агрессивно.

В марте 2022 года в квартирах как минимум тринадцати членов марксистского кружка провели обыски. Башкирский СК отчитался, что обнаружил "гранаты, травматическое оружие, ёмкости с зажигательной смесью, средства коммуникации, снаряжение для использования в полевых условиях, экстремистскую литературу и иные предметы". Ведомство не уточнило, в чьих именно квартирах нашли эти предметы.

После допроса пятерых членов кружка – фигурантов дела о создании "террористического сообщества" – отправили на два месяца в СИЗО. Как минимум один из них – Дмитрий Чувилин – сообщил о применении к нему насилия.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Вину признал только Матисов, позже он отказался от показаний.