Члены окружного совета Гонконга присягнут на верность правительству

Члены окружного совета Гонконга, избранные после протестов 2019 года, должны к 10 сентября присягнуть на верность правительству, заявила глава администрации китайской автономии. По словам Кэрри Лэм, члены совета не будут знать, зачтена ли их присяга. Известно об этом станет после церемонии. Решение примет глава МВД Гонконга Каспар Цуи.

Требование присяги в Гонконге ввели в феврале – в соответствии с новым законом о национальной безопасности. Основаниями для отказа в присяге могут быть участие в неофициальных демократических праймериз или наличие протестных лозунгов в офисах. После требования более 250 членов совета подали в отставку. К присяге будут приведены более 200 человек.

В 2019 году в Гонконге начались массовые акции против попыток Пекина ограничить автономию города. В 2020 году власти Китая приняли особый закон о госбезопасности, предусматривающий особый порядок рассмотрения дел тех, чьи действия направлены на подрыв власти либо отделение Гонконга от Китая, а также подозреваемых в терроризме и сговоре с зарубежными силами.

Пекин принял и ряд других мер, ограничивающих права жителей Гонконга. США и ряд других стран Запада неоднократно заявляли, что действия Китая противоречат его обязательствам по договору о передаче Гонконга от Великобритании Китаю.

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