"Обстрел начался, не могу больше говорить". Обострение в Донбассе

17 февраля вдоль линии соприкосновения на востоке Украины начались многочисленные обстрелы, которые затронули более 25 населенных пунктов. О погибших в результате обстрелов не сообщалось, однако есть раненые. Украинские военные и пророссийские сепаратисты на востоке Украины обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, утверждая, что были вынуждены открыть огонь в ответ на действия противника.

Утром 18 февраля штаб Операции объединенных сил Украины сообщил, что за сутки было зафиксировано 60 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов, в 43 случаях были использованы вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. В результате обстрела были ранены двое военных и двое мирных жителей.

В телеграм-канале пресс-службы "Народной милиции ДНР" утверждается, что за сутки украинские военные нарушили режим прекращения огня 24 раза, из них 12 – с применением запрещенного вооружения. В результате одна мирная жительница получила осколочные ранения.

Под обстрелы вдоль линии соприкосновения попали также объекты гражданской инфраструктуры. В поселке Врубовка Луганской области в ходе обстрела были повреждены 10 домов мирных жителей и здание лицея, сообщает гуманитарная миссия "Пролиска". Один из снарядов приземлился в сотне метров от лицея, в тот момент в здании находилось около 30 детей – никто не пострадал. В станице Луганская под обстрел попало здание детского сада, в котором находилось около 20 детей, – две сотрудницы учреждения были госпитализированы.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения в Россию: по его словам, в Ростовской области по договоренности с российскими властями выделили место для населения ДНР и ЛНР. Вскоре после этого губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать экстренную помощь в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев. Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев, обеспечения их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока неизвестно, организуют ли в свою очередь эвакуацию из зоны обстрела украинские власти, говорит руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин. На данный момент волонтерам поступает много обращений с просьбой оказать психологическую помощь.

"Я сейчас нахожусь в поселке Врубовка, который вчера попал под обстрел. Сегодня утром мы получили еще примерно из десяти сел сообщения об обстрелах. Еще раз была обстреляна станица Луганская за эту ночь, шесть домов там было повреждено дополнительно к тому, что было за вчерашнее утро. У нас зафиксировано большое количество обращений к нашим психологам. Мы мобилизовали всю команду. Десять наших психологов сейчас работают с пострадавшими людьми. И мы предоставляем помощь для экстренных ремонтов жилищ, финансовую помощь пострадавшему населению", – рассказывает Каплин.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада провокацией пророссийских сил. По его словам, важно, чтобы наблюдатели от ОБСЕ оставались в Украине, так как их деятельность является дополнительным сдерживающим фактором.

18 февраля обстрел некоторых территорий продолжился, сообщает корреспондент Украинской службы Радио Свобода Левко Стек, который находился в районе поселка Троицкое в Луганской области.

"Сегодня мы решили проверить, что там происходит, и попали на передовые позиции украинских военных в том районе. Буквально через несколько минут после того, как мы туда приехали, начался довольно ощутимый обстрел, правда, не позиции, на которой мы были, а соседней. Как нам объяснили военные, снаряды ложились в километре. Военные говорят, что похожая ситуация была последние 2–3 дня. И это их очень удивило, потому что в последнее время в том районе, как и на всей линии фронта, было ощутимое затишье. Сейчас ситуация кардинально поменялась", – говорит Стек.

Корреспондент отмечает, что обострение ситуации в этот раз не такое масштабное, как в 2014–2015 годах. Однако впервые за долгое время под обстрел попали населенные пункты, которые не находятся непосредственно на линии соприкосновения.

"Нужно понимать, что война не прекращалась. В любом случае, это восьмой год уже. И таких обострений большего и меньшего масштаба было уже очень много. Поэтому когда ты задаешь вопрос военному – может ли противник сейчас попытаться отбить какую-то территорию или могут ли начаться полномасштабные боевые действия, – они чаще всего скептически к этому относятся, потому что это уже было, и не раз. Тяжело, наверное, пока поверить, что в этот раз все-таки это все совсем иначе", – сказал Стек.

В начале января телеканал CNN рассказал, что, согласно данным США, со стороны России готовится провокация с целью создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила эту информацию. По ее словам, у Вашингтона есть свидетельства того, что подготовленные Россией люди обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления диверсий против пророссийских сил в Донбассе.

О вероятности использования провокаций, чтобы спровоцировать вторжение в Украину, рассказал "Настоящему времени" дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Украины Александр Хара.

"Давайте посмотрим на историю путинского режима и каким образом господин Путин въехал в Кремль: как минировались города Российской Федерации якобы чеченскими террористами, а потом благодаря ура-патриотизму в связи с войной в Чечне господин Путин, никому не известный до того момента, стал незаменимым: как его прихлебатели говорят, нет Путина – нет России. Это мы говорим о российской истории. В украинской истории мы помним 2014 год, русскоязычных "распятых мальчиков" на Донбассе, мы помним зверства "фашистов украинских" и так далее. Поэтому это абсолютно вписывается в те лекала, которыми пользуется Кремль", – считает Хара.

Российские власти неоднократно заявляли, что не планируют вторжение на территорию Украины. Это также было отмечено в письме России относительно гарантий безопасности, опубликованном 17 февраля. "Никакого "российского вторжения" в Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", – утверждается в документе.

Президент России Владимир Путин, комментируя обострение ситуации на востоке Украины, заявил, что украинским властям необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", – заявил Путин.

Обострение ситуации вдоль линии соприкосновения произошло на фоне сосредоточения российских войск вблизи границы Украины. По оценкам Вашингтона, Россия сконцентрировала у границы порядка 150 тысяч своих военнослужащих и большое количество техники. 15 февраля Минобороны России заявило, что подразделения Западного и Южного военных округов возвращаются с учений в пункты постоянной дислокации после окончания учений. Однако разведка США считает заявление об отводе войск уловкой и попыткой ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие государства.

Как утверждает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, на данный момент от границы отошли два-три батальона тактической группы из ста. При этом стягивание техники к границе продолжается.

"Буквально сегодня появилось видео, где продолжают разгружать технику 41-й армии из Ельни в Брянской области, тоже довольно близко от границы. Плюс есть видео, где танки 1-й Гвардейской танковой армии продолжают занимать позиции в Белгородской области. Есть видео, где техника 6-й Общевойсковой армии из Ленинградской области продолжает прибывать в Курскую область и тоже выдвигаться на какие-то районы сосредоточения достаточно близко к границе", – говорит Михайлов.

Исследователь также отмечает, что самоходные пушки 2С7 "Пион" покинули село Веселая Лопань в Белгородской области, которое находится в 15 километрах от границы. Михайлов предполагает, что теперь они могут находиться еще ближе.

"Эти орудия настолько дальнобойные, что они в состоянии обстреливать Харьков, не пересекая границу. Возможно, конечно, когда мы говорили, что к 16 февраля все может быть готово, мы несколько переоценили логистические возможности российской армии. Пока еще не все части вышли на возможные исходные позиции, но этот процесс продолжается. Британская разведка сообщала, что больше половины частей, которые сосредоточились у границы, уже находятся в пределах 30 километров. Нам кажется, что это достаточно адекватная оценка. И они продолжают туда прибывать", – утверждает расследователь.

Тем временем Великобритания заявила о переброске войск и военной техники в Эстонию, а в Литву прибыли 130 немецких военнослужащих и 60 транспортных средств. Великобритания намерена увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, отправить в страну вооружение, а также готова оказать военную поддержку другим союзникам по НАТО.