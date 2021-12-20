"ЧВК Вагнера" не выдала семьям двух погибших бойцов документы о смерти

"ЧВК Вагнера" не выдала документы о смерти семьям как минимум двух бойцов, погибших в Сирии. Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Матери погибших утверждают, что им показали могилы, но не предоставили документы. Официально бойцы всё ещё числятся живыми.

Одного из них зовут Евгений Антипов, родом из Одессы. Антипов погиб 9 июня 2017 года в Сирии,похоронили его в Ростове-на-Дону. Как утверждает издание, на надгробном камне изображена звезда, которой отмечают могилы бойцов "ЧВК Вагнера". Мать Антипова рассказала журналистам, что она пыталась найти информацию о смерти сына, но столкнулась с угрозами со стороны представителей "ЧВК Вагнера". Ей показали могилу и сказали не задавать вопросов.

Ещё одного погибшего зовут Марк, родом из Харькова, издание не называет его фамилию. Он погиб в тот же день, что и Антипов. Его мать рассказала журналистам, что весной 2017 года сын сообщил ей своей о новой работе – "миротворца в Сирии". После его гибели матери также показали могилу, но не дали никаких документов о смерти.

Журналисты нашли на этом кладбище еще две могилы, в которых, как утверждается, похоронены бойцы "ЧВК Вагнера". Они также погибли 9 июня 2017 года, а на надгробных камнях у них изображена звезда. Издание не называет имена похороненных.

Сотрудники Службы безопасности Украины дали журналистам доступ к базе данных четырёх тысяч бойцов "ЧВК Вагнера", которую СБУ создавала несколько лет. Изучив её, журналисты выяснили, что более 220 бойцов родом из стран с русскоговорящим населением: из Украины, Молдовы, Армении, Казахстана и Сербии. По данным молдавской разведки, 114 граждан Молдовы воевали в Украине "на стороне России" в качестве наёмников.