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"ЧВК Вагнера" открыла новые пункты по вербовке на базе спортивных клубов

Евгений Пригожин

"ЧВК Вагнера", основанная близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты не исключили, что действия призваны компенсировать вагнеровцам потерю доступа к вербовке новых бойцов в исправительных колониях.

ISW пишет, что новые вербовочные центры "ЧВК Вагнера" базируются в спорткомплексе "Динамо" в Самаре, спортивном клубе "Антарес" в Ростове-на-Дону и здании Федерации бокса России в Тюмени.

По информации самой "ЧВК Вагнера", вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве, обратила внимание "Медуза". 2 марта Пригожин говорил о том, что для набора новых бойцов компания стала сотрудничать со спортивными клубами.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Санк-Петербурге в недавно открывшемся "ЧВК Вагнер Центре" заработал молодёжный патриотический клуб "Вагнерёнок". Его фициально заявленная задача - "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне".

  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное вооружённое формирование. Наёмники ЧВК принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в странах Ближнего Востока и Африки. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
  • В прошлом месяце создатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявил, не указав причины, что компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Глава фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова рассказывала, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных на войну, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны России.

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