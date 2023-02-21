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FT оценила довоенные доходы Пригожина за границей в $250 млн

Объявление о розыске Евгения Пригожина Федеральным бюро расследований

Зарубежные доходы компаний, связанных с предполагаемым основателем "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, превысили 250 миллионов долларов США за 4 года перед февральским вторжением России в Украину. Деньги приносят страны, где работает ЧВК. Об этом пишет газета The Financial Times.

ЧВК активна в Сирии, Центральноафриканской республике, Мали, Судане, Мозамбике, Ливии и некоторых других государствах. Во многих из них в интересах Пригожина работают компании, связанные с добычей природных ископаемых.

Газета пишет, что крупнейшая из них — "Евро Полис", получившая концессии на разработку нефтегазовых месторождений в Сирии. Только в 2020 году компания получила чистую прибыль в 90 миллионов долларов, подсчитала FT.

Ранее издание "Проект" рассказывало, что у Пригожина есть деловые интересы как минимум в 39 странах, при этом как минимум в 20 африканских государствах работали связанные с ним политтехнологи.

Против Пригожина и "ЧВК Вагнера" введены санкции США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. Сам бизнесмен объявлен в розыск Вашингтоном, наёмники-вагнеровцы обвиняются в совершении многочисленных военных преступлений.

  • В феврале издание "Вёрстка" подсчитало, что компании Пригожина за 10 лет выиграли контракты на поставку питания госучреждениям в России на 184,6 миллиарда рублей. Издание отметило, что за год войны сумма контрактов увеличилась на 91,5 миллиарда рублей.

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