Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной.

Исследователи заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. "Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей", - говорится в публикации.

По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако если она будет происходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Исследователи согласны с оценками разведок, что "готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года".