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CIT: к границе с Украиной свозят военную технику "в настораживающем количестве"

Фотография района Ельни в Смоленской области сделана со спутника 1 ноября 2021. Это российское военное наращивание после российско-белорусских учений "Запад-2021"

Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной.

Исследователи заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. "Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей", - говорится в публикации.

По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако если она будет происходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Исследователи согласны с оценками разведок, что "готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года".

  • 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.
  • Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения "провокационными" и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.
  • 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года.

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