CIT: под Воронежем замечен зенитный ракетный комплекс "Бук"

Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что в военно-полевом лагере неподалеку от села Масловка под Воронежем был замечен зенитный ракетный комплекс "Бук". Ролики, на которых виден ЗРК "Бук", опубликованы в телеграм-канале "Записки охотника".

Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может находиться как минимум один комплекс "Бук" в полном составе – один дивизион. Отмечается, что бортовые номера установок закрашены. "Эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры Байдена и Путина, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольной украинским властям территорией, продолжается", – говорится в сообщении.

В конце ноября исследователи нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной. Аналитики заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. "Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей", – говорится в публикации.