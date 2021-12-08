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CIT: под Воронежем замечен зенитный ракетный комплекс "Бук"

Самоходная огневая установка комплекса "Бук-М1" с бортовым номером "332" российской 53-й зенитно-ракетной бригады, фото из онлайн-альбома российского механика

Аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что в военно-полевом лагере неподалеку от села Масловка под Воронежем был замечен зенитный ракетный комплекс "Бук". Ролики, на которых виден ЗРК "Бук", опубликованы в телеграм-канале "Записки охотника".

Проанализировав видео, аналитики CIT пришли к выводу, что на железнодорожной станции Масловка может находиться как минимум один комплекс "Бук" в полном составе – один дивизион. Отмечается, что бортовые номера установок закрашены. "Эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры Байдена и Путина, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с подконтрольной украинским властям территорией, продолжается", – говорится в сообщении.

В конце ноября исследователи нашли в соцсетях новые фото и видео, которые, как утверждается, свидетельствуют о передвижении российских войск и военной техники в области, граничащие с Украиной. Аналитики заметили переброску новой техники в Воронежской области, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону Крыма. "Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей", – говорится в публикации.

  • 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 тысяч российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.
  • Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения "провокационными" и выражает обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО в регионе.
  • 21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года.

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