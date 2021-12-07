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"Высокое напряжение": нападет ли Россия на Украину? Эфир в 20:30

Танки Т-80У во время боевых стрельб

Чего добивается Кремль? Обсуждают Егор Чернев и Алексей Гарань

К каким последствия могут привести действия России на украинском направлении? Чего на самом деле добивается Владимир Путин, и как сможет ответить руководство Украины?

Собеседники Виталия ПортниковаЕгор Чернев, депутат Верховной Рады Украины, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, и Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы". Эфир в 20:30.

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