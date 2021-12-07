"Высокое напряжение": нападет ли Россия на Украину? Эфир в 20:30

К каким последствия могут привести действия России на украинском направлении? Чего на самом деле добивается Владимир Путин, и как сможет ответить руководство Украины?

Собеседники Виталия Портникова – Егор Чернев, депутат Верховной Рады Украины, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, и Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы". Эфир в 20:30.

