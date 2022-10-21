CNN: Белый дом обсуждает с Маском доступ к системе Starlink в Иране

Администрация президента США ведёт переговоры с Илоном Маском о предоставлении доступа к системе Starlink в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Starlink рассматривается как лёгкая в использовании технология, которая поможет обеспечить доступ к интернету в Иране, когда его ограничивают власти. Как отмечает CNN, Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране.

"Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать всё возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа", – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Её задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Иранские власти в ответ на протесты периодически отключают в стране интернет.

Протестующие требуют защиты прав женщин, прекращения полицейского произвола, демократизации Ирана и отставки правительства. Женщины на митингах срывают с себя хиджабы и обрезают свои волосы в знак борьбы против угнетения.