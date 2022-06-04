CNN: ЕС, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны

Евросоюз, США и Великобритания последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников телеканала, во время встреч, в частности, обсуждался план Италии, который предусматривает полную автономию Крыма и Донбасса.

Как пишет CNN, цель этих встреч – определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.

Украина не участвует в этих обсуждениях напрямую. Как пишет CNN, это противоречит позиции США –​ "ничего об Украине без Украины". При этом отмечается, что США не оказывают давления на Украину и не подталкивают ее к переговорам с Россией.

Пока что неясно, приведут ли эти обсуждения к переговорам между Россией и Украиной. По данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем.

При этом чиновники США и западных стран сообщили CNN о нарастающей обеспокоенности насчет того, что война может затянуться на годы, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению.