Как сегодня реагируют на войну на Западе и в Израиле? Об этом Виталий Портников беседует с предпринимателем Леонидом Невзлиным и журналистом Сергеем Руденко. Эфир в 20:30
Российско-украинская война и мир. Эфир в 20:30
Запад и Израиль: осторожность или усталость от войны? Обсуждают Леонид Невзлин и Сергей Руденко
Как сегодня реагируют на войну на Западе и в Израиле? Об этом Виталий Портников беседует с предпринимателем Леонидом Невзлиным и журналистом Сергеем Руденко. Эфир в 20:30
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