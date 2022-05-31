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Дороги к свободе

Российско-украинская война и мир. Эфир в 20:30

Запад и Израиль: осторожность или усталость от войны? Обсуждают Леонид Невзлин и Сергей Руденко

Как сегодня реагируют на войну на Западе и в Израиле? Об этом Виталий Портников беседует с предпринимателем Леонидом Невзлиным и журналистом Сергеем Руденко. Эфир в 20:30

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