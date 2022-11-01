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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села на границе

Село Козинка в Белгородской области, которое находится на границе с Украиной, попало под обстрел. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что обстрел вели вооруженные силы Украины.

"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, есть один пострадавший, который получил ранения лёгкой степени тяжести. Губернатор сообщил, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

С начала российского военного вторжения в Украину белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах российской территории. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.

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