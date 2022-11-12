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CNN: после отступления войск РФ из Херсона разрушены семь мостов

Поврежденная дамба Каховской ГЭС

Как минимум семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены в течение суток после заявления Минобороны России об отступлении войск из Херсона. Об это сообщает телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.

На снимках видно, что повреждена дамба Каховской ГЭС и вода вытекает из трех шлюзовых ворот. Местные украинские телеграм-каналы сообщали, что звуки взрывов были слышны около Каховской ГЭС в ночь на 11 ноября.

Поврежденная дамба Каховской ГЭС
Поврежденная дамба Каховской ГЭС

Кроме того, были разрушены автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, автомобильная и железная дорога над плотиной Каховской ГЭС, уточняет CNN.

Разрушенный Дарьевский мост через реку Ингулец в Херсонской области
Разрушенный Дарьевский мост через реку Ингулец в Херсонской области
Кадры разрушенного Антоновского моста в Херсонской области
Кадры разрушенного Антоновского моста в Херсонской области
  • О выводе российских войск из оккупированного Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. Сотни жителей города вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью был поднят флаг Украины.

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