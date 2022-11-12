CNN: после отступления войск РФ из Херсона разрушены семь мостов

Как минимум семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр, были разрушены в течение суток после заявления Минобороны России об отступлении войск из Херсона. Об это сообщает телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar.

На снимках видно, что повреждена дамба Каховской ГЭС и вода вытекает из трех шлюзовых ворот. Местные украинские телеграм-каналы сообщали, что звуки взрывов были слышны около Каховской ГЭС в ночь на 11 ноября.

Кроме того, были разрушены автомобильно-пешеходный и железнодорожный Антоновские мосты, автомобильная и железная дорога над плотиной Каховской ГЭС, уточняет CNN.