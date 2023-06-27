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CNN: союзники предостерегали Киев от ударов во время мятежа Пригожина

Еще до того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о завершении своего вооружённого похода на Москву, союзники Украины на Западе связывались с официальным лицами в Киеве , чтобы предостеречь их от "использования хаоса" внутри России для нанесения ударов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на западный официальный источник.

Как отмечает телеканал, опасения заключались в том, что российские власти будут рассматривать Украину и Запад как силы, которые помогают Пригожину и угрожают суверенитету России.

По словам собеседника CNN, в беседе с украинскими партнёрами было подчёркнуто, что мятеж Пригожина и его ЧВК "Вагнер" - это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию, не вмешиваться во внутренние дела, на наносить ударов по военным объектам внутри России и использовать боевые возможности только на украинской территории, рассказал собеседник CNN.

Американские и другие западные политики, комментируя мятеж Пригожина против российского военного руководства на прошлой неделе, высказывались именно в том ключе, что это внутреннее дело России.

  • Российский президент Владимир Путин, в понедельник поздно вечером во второй раз обратившийся к россиянам в связи с мятежом Пригожина, заявил, что организаторы беспорядков "предали свою страну и свой народ", но никаких имён при этом не привёл. Вместе с тем Путин сказал, что "братоубийства хотели враги России", и перечислил среди врагов, как он выразился, "западных покровителей" Киева.
  • Президент США Джо Байден, который 26 июня впервые прокомментировал последние события в России, заявил, что Вашингтон непричастен к мятежу главы российской ЧВК "Вагнер" Пригожина. "Это часть борьбы внутри российской системы", – подчеркнул американский президент, добавив, что следил за происходящим в России и обсуждал происходящее в онлайн-формате с ключевыми союзниками Соединённых Штатов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву
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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

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