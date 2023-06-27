CNN: союзники предостерегали Киев от ударов во время мятежа Пригожина

Еще до того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о завершении своего вооружённого похода на Москву, союзники Украины на Западе связывались с официальным лицами в Киеве , чтобы предостеречь их от "использования хаоса" внутри России для нанесения ударов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на западный официальный источник.

Как отмечает телеканал, опасения заключались в том, что российские власти будут рассматривать Украину и Запад как силы, которые помогают Пригожину и угрожают суверенитету России.

По словам собеседника CNN, в беседе с украинскими партнёрами было подчёркнуто, что мятеж Пригожина и его ЧВК "Вагнер" - это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию, не вмешиваться во внутренние дела, на наносить ударов по военным объектам внутри России и использовать боевые возможности только на украинской территории, рассказал собеседник CNN.

Американские и другие западные политики, комментируя мятеж Пригожина против российского военного руководства на прошлой неделе, высказывались именно в том ключе, что это внутреннее дело России.