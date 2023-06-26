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Путин признал гибель военных летчиков в ходе мятежа Пригожина

Обращение президента России Владимира Путина, 26 июня 2023 года

Президент России Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к нации. Во время выступления Путин признал гибель военных летчиков в ходе мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ранее официальных подтверждений этой информации не было.

"Мужество павших летчиков уберегло Россию", – сказал Путин.

По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную. При этом Путин поблагодарил наемников, которые "приняли единственно правильное решение" и "остановились у последней черты". Он предложил им заключить контракт с Минобороны России, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

"Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", – сказал Путин.

Президент заявил, что шаги, направленные на избежание кровопролития, предпринимались по его указанию с начала событий 24 июня.

"Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, [дать] понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и [дать понять,] к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили", – отметил Путин.

Президент считает, что решающую роль в остановке мятежа сыграл патриотический настрой россиян, консолидация всего общества России. Он также выразил признательность Александру Лукашенко "за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации".

  • Обращение президента России длилось чуть больше пяти минут, ради этого на "Первом канале" прервали эфир.
  • Перед обращением многочисленные СМИ цитировали фразу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что обращение Путина "без преувеличения определит судьбу России". Цитату в частности привел "Интерфакс" со ссылкой на Владимира Соловьёва. После обращения Путина Песков, однако, заявил изданию The Bell, что такого не говорил. The Bell утверждает, что цитата впервые появилась в телеграм-канале BRIEF. Там она была опубликована в 21.53, у Соловьёва появилась в 21.56.
  • Ранее СМИ цитировали заявление Пескова о том, что Путин "выступит с важными заявлениями".
  • Ранее в понедельник было анонсировано выступление Лукашенко. Оно ожидалось в тот же вечер, что и обращение Путина, но его перенесли на другой день – Лукашенко выступит перед журналистами 27 июня.

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