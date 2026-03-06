Дал команду ФАС

Владимир Путин заявил, что военным опасно пользоваться системами связи, которые не контролируют власти РФ. На встрече с Путиным командир батальона связи Ирина Годунова назвала Telegram "вражеским видом связи" и одобрила его блокировку в России.

При этом Годунова имеет активный аккаунт в Telegram и вплоть до 18 июля 2025 года публиковала в этом мессенджере сторис, выяснила "Вёрстка".

Также она заявила Путину, что надо усовершенствовать Max, и тогда у военных будет хорошая связь на фронте. У самой Годуновой, как утверждает Верстка", мессенджера Max нет.

Провоенных российских блогеров возмутил диалог Путина и Годуновой, они считают Telegram незаменимым средством связи на фронте.

Игнорируя эти протесты, власти продолжают готовиться к полной блокировке Telegram. В Госдуме уже заявили, что у мессенджера осталось мало времени.

Размещение рекламы в Telegram может быть расценено как нарушение законодательства о рекламе, говорят в Федеральной антимонопольной службе. В ФАС пояснили, что рекламные интеграции могут попадать под нарушение закона, так как в отношении мессенджера действуют меры по ограничению доступа.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова". Самого Дурова в РФ подозревают в содействии террористической деятельности.

Несмотря на усилия властей, россияне неохотно переходят на подконтрольный Max. Приложение проверяет, активно ли у пользователя VPN-соединение на устройстве, сообщает The Bell, ссылаясь на заявления технических специалистов.

О том, почему Кремль так боится Telegram и сможет ли навязать Max, говорим в программе "Лицом к событию" с IT-экспертом Олегом Степановым.