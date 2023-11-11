WP: взрывы на "Северных потоках" координировал украинский офицер

Украинский полковник Роман Червинский, служивший в Силах спецопераций Украины, по всей вероятности, координировал операции подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом пишут издания The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным собеседников изданий, 48-летний Червинский координировал команду из шести человек. Они под вымышленными именами арендовали яхту и использовали глубоководное водолазное оборудование, чтобы установить взрывчатку на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре прошлого года.

Источники рассказали, что полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы "высокопоставленных украинских чиновников", которые подчинялись главнокомандующему вооружённых сил Украины Валерию Залужному.

Червинский хорошо подходил для выполнения тайной миссии, призванной скрыть ответственность Украины. Он занимал руководящие должности в военной разведке страны, а также в Службе безопасности Украины и профессионально и лично близок к ключевым руководителям вооруженных сил и сил безопасности, отмечают The Washington Post и Der Spiegel.

Сам Червинский через адвоката отверг все обвинения, утверждают журналисты.

Роман Червинский с апреля этого года находится под арестом в Киеве. Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома Канатово в Кировоградской области.

Полковника обвиняют в том что он без разрешения начальства выманил российского летчика на территорию Украины. В результате Червинский выдал координаты украинского аэродрома, что спровоцировало ракетную атакую Тогда один военный погиб, еще 17 получили ранения. Сам полковник считает арест "политическим возмездием" за критику президента Владимира Зеленского. По словам арестованного, он выманивал летчика по приказу.

Кроме того, Червинский, по утверждению СМИ, координировал операцию по выманиваю бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск в июле 2020 года. Тогда задержаны 33 наёмника. Их обвинили в подготовке беспорядков перед белорусскими президентскими выборами.

Позже украинские власти официально попросили Минск выдать им 28 из 33 задержанных. Украинская прокуратура заявила, что они "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций". Белорусская сторона передала задержанных в Россию.

Червинский тогда обвинял главу офиса президента Украины Ермака в провале операции из-за утечки информации в окружении Зеленского.

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