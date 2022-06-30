Макрон: Россия не должна одержать победу в войне с Украиной

Россия не должна одержать победу в войне с Украиной, поскольку это грозит безопасности Евросоюза. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Мадриде.

Макрон напомнил, что участники саммита приняли решение укрепить свои силы на восточном фланге, чтобы ответить на возможную угрозу со стороны Москвы. Кроме того, по словам французского лидера, вторжение на территорию Украины не может быть оправдана предполагаемой агрессией НАТО в отношении России.

Макрон также подчеркнул, что Евросоюзу необходимо реформировать рынок энергоносителей для сокращения экономических последствий российской войны с Украиной.

Комментируя ситуацию с заблокированным продовольствием в украинских портах, Макрон отметил, что Евросоюз должен найти больше альтернативных маршрутов для транспортировки зерна.

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