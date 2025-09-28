Дания временно запретит все полёты гражданских дронов

Дания объявила о временном запрете полётов гражданских дронов по всей стране на предстоящей неделе. Мера связана с проведением в Копенгагене саммита Европейского союза.

Как пояснили в министерстве транспорта, запрет будет действовать с понедельника по пятницу и направлен на обеспечение максимальной безопасности во время саммита.

Решение принято на фоне загадочных появлений неопознанных дронов над территорией Дании, начиная с 22 сентября. Из-за них временно закрывались аэропорты нескольких городов, включая Копенгаген. Власти страны допустили возможность иностранного вмешательства, намекнув на причастность России. Москва, в свою очередь, отвергла подобные обвинения.

Министр транспорта Томас Даниэльсен отметил, что запрет позволит избежать путаницы между законными и потенциально враждебными беспилотниками. По его словам, это снизит риски для участников и гостей саммита. Нарушителям новых правил грозит штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

Министр юстиции Петер Хуммельгор подчеркнул, что временный запрет облегчит работу полиции и спецслужб, которые находятся в состоянии повышенной готовности. Им не придётся отвлекаться на проверку безвредных гражданских дронов. По данным полиции, с конца сентября от населения поступило более 500 сообщений о замеченных беспилотниках, большинство из которых не представляли интереса для правоохранительных органов.



