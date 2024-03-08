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"Дарите беременность"

Путин награджает женщин
Путин награджает женщин

Чиновники призывают россиянок рожать активнее

В день солидарности женщин в борьбе за свои права, пожалуй, только ленивый российский чиновник не вспомнит в публичном выступлении о главной функции россиянок - родить ребенка. Бездетная вице-премьер Голикова считает, что это нужно сделать до 24-х лет. Путин в честь праздника помиловал более 50-ти женщин, узниц совести среди них нет, зато есть родственницы "героев СВО". На каких женщин опирается Путин и кого боится? Обсуждают в эфире политолог Наталия Шавшукова и юрист Анастасия Буракова. Ведущий - Иван Воронин.

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