"Дарите беременность"

В день солидарности женщин в борьбе за свои права, пожалуй, только ленивый российский чиновник не вспомнит в публичном выступлении о главной функции россиянок - родить ребенка. Бездетная вице-премьер Голикова считает, что это нужно сделать до 24-х лет. Путин в честь праздника помиловал более 50-ти женщин, узниц совести среди них нет, зато есть родственницы "героев СВО". На каких женщин опирается Путин и кого боится? Обсуждают в эфире политолог Наталия Шавшукова и юрист Анастасия Буракова. Ведущий - Иван Воронин.