Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Куда ведут «новые элиты»?

Владимир Путин, коллаж
Владимир Путин, коллаж

Ветераны войны в Украине возвращаются домой и убивают гражданских

Сенаторы предложили закон, который спасёт участников войны в Украине от суда. Пока ветераны "СВО" за жестокое избиение бывших жен получают штрафы в 5 тясяч рублей, несогласные с войной сядятся на 7 лет за посты в VK. Вернувшиеся с войны не только держат в страхе свои родные места, но и с легкой руки Путина стремятся во власть, формируя "новые элиты". Куда заведет предвыборная путинская ставка на ветеранов войны? Разбираемся в эфире с политологом Николаем Петровым, социологом Виктором Вахштайном и адвокатом Дмитрием Захватовым.

Ведущий - Артём Радыгин.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG