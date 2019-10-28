Смерть в туннеле

Доброе утро!
В Россию привезли первую партию легального "Фризиума" – за покупку этого препарата за границей раньше заводили уголовные дела. В остальном так:
- Президент США объявил об убийстве главы “Исламского государства” Абу Бакра аль-Багдади американским спецназом.
- В Подмосковье арестован студент колледжа, якобы готовивший нападение на однокурсников и преподавателей.
- Не прекращаются массовые протесты в Ираке, Ливане и Чили.
Аль-Багдади (снова) убит
Президент США Дональд Трамп объявил в телеобращении к американцам, что глава ИГ Абу Бакр аль-Багдади был убит американским спецназом в ходе операции на севере Сирии в провинции Идлиб. По сообщениям прессы, которая опирается на собственные источники, дом, в котором скрывался аль-Багдади, полностью разрушен. Трамп утверждает, что аль-Багдади, преследуемый собаками, скрылся вместе с тремя детьми в тупиковом туннеле, где привел в действие пояс смертника; то, что останки принадлежат именно аль-Багдади, по словам Трампа, подтверждено анализом ДНК.
Президент США поблагодарил Турцию, Ирак и Россию за содействие в проведение операции. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что ничего не знает ни о каком российском содействии и выразил сомнение в том, что аль-Багдади, о смерти которого ранее сообщалось неоднократно, действительно убит.
Несколько россиянок, находящимися в лагере для семей пленных членов ИГИЛ, обратились к Путину с просьбой помочь им вернуться домой. Они сожалеют, что поехали в ИГ вслед за мужьями.
Российское
- В Подмосковье задержан студент техникума – завтра он якобы должен был расстрелять некоторых своих однокурсников и преподавателей. У задержанного найден пистолет.
- В Ростове-на-Дону в субботу прошел согласованный митинг в поддержку Яна Сидорова и Влада Мордасова, которых приговорили к длительным срокам по статье о массовых беспорядках за то, что они вышли на одиночные пикеты в поддержку погорельцев 5 ноября 2017 – ровно в тот день, на который назначил свою “революцию” покинувший Россию лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев. В Москве в поддержку Сидорова и Мордасова прошли одиночные пикеты у станций метро.
- В Петербурге на митинг против переезда СПбГУ из центра города в поселок Шушары собрались 200 человек. Вот тут рассказ бывшей сотрудницы химфака СПбГУ о переезде трех факультетов на пустырь между Петергофом и поселком Мартышкино (по ее словам – катастрофическом).
Массовые протесты по всему миру
- В разных городах Казахстана задержаны около 30 человек, протестовавших против китайской экспансии в стране, притеснения этнических казахов в Китае и в поддержку жертв политических репрессий в Казахстане. Часть активистов задержали еще накануне акции.
- 25 октября в Чили прошла крупнейшая в истории страны акция протеста – на улицы вышли больше миллиона человек, 5% населения страны. Президент призвал правительство страны уйти в отставку.
- В Ливане участники антиправительственных протестов в воскресенье организовали живую цепь, встав на автодорогах и взявшись за руки. Она протянулась на 171 километр с юга на север Ливана.
- В Ираке на прошлой неделе поднялась новая волна массовых протестов. В столкновениях с силами безопасности за последние дни погибли, по данным правозащитников, 63 человека, в том числе 10 – в Багдаде. Число пострадавших идет на тысячи.
- В Барселоне прошел массовый митинг в поддержку единства Испании.
- О причинах общемировой волны протестов здесь рассуждает историк и социолог, знаток Латинской Америки Татьяна Ворожейкина.
Все остальное
- В Великобритании обвинения в непреднамеренном убийстве предъявлены водителю грузовика, в котором были обнаружены тела 39 погибших мигрантов. Их идентификация продолжается – возможно, это граждане Вьетнама. В Кале в грузовике с холодильной камерой французская полиция обнаружила восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых дети.
- Земельные выборы в Тюрингии выиграли левые (Die Linke), крайне правая партия “Альтернатива для Германии” заняла второе место, оттеснив на третье правящую партию ХДС.
- В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлена массовая эвакуация.
- Мария Бутина, отсидевшая в США свой срок за работу иностранным агентом без регистрации, вернулась в Москву и дала интервью RT.
Шесть ссылок
- История. Рассказ об Александре Карачарове (1893–1970), бывшем главе НКВД Марийской АССР, под руководством которого в 1937 году и расследовалось дело в отношении группы учащейся молодежи в возрасте 14–15 лет, якобы замышлявшей теракты против партработника и чекиста (в итоге детей расстреляли, но не без проблем для следствия). Или замечательные комментированные фотографии из архива службы госбезопасности Чехословакии – в период “нормализации” чехословацкие эстебаки (от StB – Státní Bezpečnost) любили пользоваться миниатюрными камерами Mikroma, которые можно было прятать в портфеле и приводить в действие с помощью тросика.
- Музыка. Композитор Дмитрий Курляндский рассказывает о новом альбоме (это эмбиент), нелегкой доле композитора в современном мире и политичности музыки. Или разговор с клавишником и электронщиком Хансом Йоахимом Ирмлером, одним из создателей коллектива Faust.
- Смерть. Отрывок из книги Алексея Решетуна “Между жизнями. Судмедэксперт о людях и профессии” (изд-во ACT Nonfiction) или хорошая статья знаменитого американского историка Томаса Лакера “Зачем нам мертвые?”, в которой он показывает, как отношение к смерти и трупам создает основу разных типов человеческих сообществ.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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