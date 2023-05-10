Дефицит бюджета в РФ достиг 3,4 трлн рублей — это больше, чем план на год 

Дефицит федерального бюджета России к концу апреля составил 3,4 триллиона рублей, следует из отчётности министерства финансов. Это больше, чем было запланировано к концу 2023 года: в законе о бюджете был предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей.

По данным Минфина, за первые четыре месяца текущего года доходы бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В то же время расходы выросли на 26%. Соотношение доходов и расходов к апрелю - 7,7 и 11,2 триллиона рублей соответственно.

В отчёте министерства также отмечается, что в настоящий момент нефтегазовые доходы России снизились на 52% в сравнении с прошлым годом. Это, в частности, связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа. Минфин прогнозирует, что в ближайшие месяцы ситуация с нефтегазовыми доходами изменится к лучшему.

В текущем году власти России засекретили треть расходов федерального бюджета. Известно, что к 24 марта секретные расходы составили 2,4 триллиона рублей. Аналитики предполагают, что эти деньги ушли на войну против Украины.

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