28 стран, включая США, Китай и Германию, а также Евросоюз подписали Декларацию Блетчли о безопасном использовании искуственного интеллекта. Текст был согласован по итогам международной конференции в Лондоне.

Участники конференции обсудили потенциальные риски, связанные с ИИ, и необходимость международного регулирования его использования.

Согласно декларации, дальнейшая работа её авторов будет сосредоточена на изучении рисков использования ИИ и выработка с их учётом политики безопасности. Также авторы декларации планируют продолжить обсуждать тему искусственного интеллекта. Следующая подобная конференция пройдёт через полгода.

Россия в конференции не участвовала и текст не подписывала. Среди подписантов есть Украина.