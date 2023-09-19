США готовятся провести переговоры с Баку и Ереваном о Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с Баку и Ереваном в течение следующих 24 часов по урегулированию ситуации вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах). Об этом сообщает Reuters.

19 сентября азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью "восстановление конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.

Перед объявлением операции Баку обвинил Ереван и Карабах в организации терактов. По данным азербайджанской стороны, 19 сентября на мины наехали два автомобиля. Погибли шесть человек, среди которых четверо сотрудников МВД Азербайджана.

Вечером 19 сентября азербайджанская армия прорвала в нескольких местах линию сопротивления с армянскими силами в Карабахе, заявил советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, Баку готов к переговорам с представителями армянской стороны Карабаха только в том случае, если те сложат оружие и "поднимут белый флаг".

В течение дня 19 сентября азербайджанским военным удалось взять под контроль более 60 боевых позиций Вооружённых сил Армении, сообщил представитель Минобороны Азербайджана.

Вместе с тем жители Степанакерта, административного центра Карабаха (азербайджанское название – Ханкенди), сообщали об обстрелах, которые были слышны в городе. СМИ сообщали об отключении электричества.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Баку атаковал Карабах ракетной артиллерией. Премьер выразил опасение, что Азербайджан может начать этнические чистки.

По словам Пашиняна, Ереван не участвует в военных действиях. На фоне заявлений Пашиняна в армянской столице вспыхнули протесты. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали от премьера вмешаться в происходящее в Карабахе. Произошли стычки протестующих с полицией. Госпитализированы несколько человек.

Армянская служба Радио Свобода сообщила, что за сутки в Нагорном Карабахе погибли 25 человек. Российские миротворцы, находящиеся в регионе, эвакуировали из опасных районов около 500 человек. Баку сообщил о гибели одного жителя города Шуша.

На 21 сентября запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.

США, Россия и Евросоюз призвали стороны конфликта прекратить боевые действия. Свою поддержку действиям Баку во время выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке высказал президент Турции Реджеп Эрдоган.