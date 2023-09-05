По советскому шаблону. Вера Васильева – о деле Азата Мифтахова

4 сентября Азат Мифтахов – аспирант мехмата МГУ и анархист, который в 2021 году был приговорен Головинским районным судом Москвы к шести годам колонии общего режима по обвинению в хулиганстве за разбитое окно офиса "Единой России", – должен был выйти на свободу. Однако этого не произошло: в день освобождения Мифтахова вновь задержали в штрафном изоляторе колонии ИК-17 Кировской области (в ШИЗО он попал за якобы проигнорированное требование сотрудника о начале уборки в камере). Против политзаключенного – каковым его признал ПЦ "Мемориал" в 2019 году – было возбуждено новое уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Теперь Мифтахову грозит еще срок от 2 до 5 лет лишения свободы. Ранее, в августе, Росфинмониторинг внес осужденного в список террористов и экстремистов.

По одной из версий, Мифтахова заподозрили в оправдании терроризма из-за слов, сказанных при просмотре в колонии российского телевидения. Якобы речь шла о Михаиле Жлобицком, который взорвал себя в здании Архангельского ФСБ.

Продолжение уголовного преследования Мифтахова связывают с развитием дела сообщества "Сеть". В феврале стало известно, что ФСБ провела обыски в рамках этого расследования. Тогда же эта спецслужба начала проверку в отношении Мифтахова.

Недавно "Мемориал" сообщил о запуске кампании по сбору денежных средств для адвокатской защиты политзаключенного.

Случаев продления сроков за счет выдвижения новых обвинений людям, особо неугодным власти, уже немало. В этом прослеживается устоявшаяся тенденция. Наверное, всем, кто наблюдает за негативными изменениями в судебной системе России, хорошо известна практика, когда административные аресты активистов по каким-либо надуманным поводам "нанизываются" один на другой. И в результате сидельцы проводят за решеткой существенные сроки. Теперь, похоже, такой же обычай вполне утвердился в области уголовных наказаний. Так добавляли срок экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходоровскому, активисту Сергею Мохнаткину, политику Алексею Навальному, получившему в итоге в начале августа этого года 19 лет особого режима. Игоря Пузанова, тоже признанного Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным, после окончания срока наказания, в частности, за то, что он якобы планировал нападение на кортеж президента Путина с помощью игрушечного вертолета, не освободили, а отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Еще во время первого срока он получил новые, которые должен провести в психбольнице.

В стране, где не работает система правосудия, такой прием с добавлением сроков, вероятно, удобен для того, чтобы поместить "нежелательное" лицо за решетку навсегда. Впрочем, его нельзя назвать ноу-хау путинского режима, который, как создается впечатление, едва ли способен произвести что-то новое, а лишь копирует советский репрессивный опыт. Например, диссидент Андрей Амальрик тоже оказался в подобном положении. На судебном процессе в 1970 году Амальрик был приговорен к трем годам лагерей по "популярной" тогда политической статье 190-1 УК РСФСР ("Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй"). Он отбывал наказание в Новосибирской и Магаданской областях. 21 мая 1973 года, в день окончания срока, против Амальрика было возбуждено новое дело по той же статье 190-1 УК РСФСР, закончившееся новым обвинительным приговором.

Видимо, нынешние власти, как когда-то советские, полагают, что они будут руководить вечно. Но очень верно, по-моему, написал мне из СИЗО оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам лишения свободы: "В нашей стране действительность имеет обыкновение отличаться от того, что записано в формальных бумажках. У Александра Исаевича Солженицына в приговоре была записана "вечная ссылка" (Кок-Терек Казахской ССР). Однако, как мы знаем, эта "вечность" продлилась недолго. И с нынешним порядком вещей будет так же".

Вера Васильева – московский журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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