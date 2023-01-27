Дело рокеров о поджоге администрации переквалифицировали на теракт

Окружной военный суд в Челябинской области переквалифицировал дело двух рок-музыкантов из города Бакал с умышленного повреждения имущества на теракт. Алексей Нуриев и Роман Насрыев в октябре разбили окно в здании городской администрации, где находится и военный стол, и бросили туда коктейль Молотова. Свои действия они объяснили протестом против войны в Украине и мобилизации.

Насрыев служил в полиции Бакала, Нуриев - в пожарной охране. Кроме того, оба молодых человека играли в рок-группе Room 32. Роман Насрыев, как сообщает проект "Зона солидарности", придерживался левых взглядов. После поджога администрации обоих подозреваемых задержали.

Первоначально им вменяли повреждение городского имущества; в ноябре прокуратура добавила обвинение по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. После переквалификации дела на теракт обвиняемым может грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.