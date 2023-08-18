Деловой партнёр Абрамовича не добился от Лондона снятия санкций

Суд в Великобритании отказал миллиардеру и главе инвесткомпании Millhouse Евгению Швидлеру в снятии санкций с замороженных активов, сообщает Би-би-си.

Бизнес-партнёр Романа Абрамовича – гражданин Великобритании и США. Он попал под санкции Лондона вскоре после российского нападения на Украину. Британские власти посчитали тогда, что российские бизнесмены должны повлиять на решение президента Владимира Путина вести войну. Швидлер уверял, что у него нет влияния на Путина, а от бизнеса в России он давно избавился.

Адвокаты Швидлера утверждают, что из-за санкций дети бизнесмена должны были уйти их британских школ и уехать к нему в США. Супруга Швидлера при этом не может жить вместе с семьёй, так как проживает в Великобритании и у неё нет вида на жительство в Соединённых Штатах.

В санкционном списке Великобритании 1600 российских бизнесменов. Миллиардер был единственным, у кого нет гражданства. Швидлер родился в 1964 году в еврейской семье в Уфе. В 1991 году он эмигрировал в США и в 1994 году он стал гражданином Соединённых Штатов. В 2010 году Швидлер получил британское гражданство.

Исход дела Швидлера может предрешить судьбу аналогичных исков в будущем, поскольку в Великобритании прецедентное право.

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