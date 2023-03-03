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Давний деловой партнёр Абрамовича оспаривает санкции в Лондоне

Евгений Швидлер

Глава инвесткомпании Millhouse Евгений Швидлер, давний деловой партнёр миллиардера Романа Абрамовича, стал первым российским бизнесменом, оспорившим санкции в Лондонском суде. Об этом сообщает сообщил Bloomberg.

Защита Швидлера подала иск в феврале. Адвокаты посчитали, что власти Великобритании допустили значительные ошибки в оценке отношений бизнесмена с Романом Абрамовичем.

В разговоре с Forbes неназванный собеседник, знакомый со Швидлером, заявил, что бизнесмен никогда не был гражданином Российской Федерации. Швидлер родился в 1964 году в еврейской семье в Уфе. В 1991 году он эмигрировал в США и в 1994 году он стал гражданином Соединённых Штатов. В 2010 году Швидлер получил британское гражданство.

Роман Абрамович попал под санкции Великобритании в начале марта 2022 года, Евгений Швидлер — в конце марта. Лондон решил, что Швидлер извлекает выгоду из связей с Абрамовичем. При этом через несколько дней санкции были ослаблены. В частности, были отменены транспортные санкции. Они грозили арестом яхт и самолётов.

В прошлом году, по оценке Forbes, состояние Швидлера превышало полтора миллиарда долларов.

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