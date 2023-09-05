Депутат Беседина стала "иноагентом" из-за новостей про неё в СМИ

Минюст России объявил депутата Мосгордумы Дарью Беседину иноагентом из-за новостей про её работу в СМИ и одного репоста. Об этом рассказала сама Беседина, получив объяснения ведомства.

По словам Бесединой, Минюст счёл её иноагентом по трём причинам. Про депутатскую деятельность Бесединой писали СМИ, которых Минюст тоже признал иноагентами: в том числе, Радио Свобода, "Медуза" и "Дождь". По мнению Минюста, рассказывая о работе Бесединой, они оказывали ей "иностранную поддержку в виде предоставления информационной площадки".

Помимо этого, Минюст отметил, что Беседина получает зарплату в фонде "Городские проекты". При этом в реестр "иноагентов" внесён директор фонда Максим Кац, а сам фонд – нет.

Также Беседина в 2021 году сделала репост новости "Медиазоны", которая тоже признана "иностранным агентом". Это, считает Минюст, служит доказательством, что Беседина находится "под иностранным влиянием".

Беседина продолжит оспаривать свой статус в суде.