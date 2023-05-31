Министерство юстиции России обратилось в суды с требованием привлечь к административной ответственности двух объявленных иностранными агентами в России депутатов региональных парламентов. Депутатов Госсовета Коми Виктора Воробьёва и Мосгордумы Дарью Беседину обвиняют в том, что они не указали свои статусы иностранного агента в официальных депутатских запросах.

Как пишет газета "Коммерсантъ", в Сыктывкарский городской суд поступило сразу четыре дела о привлечении к административной ответственности Воробьёва, возглавляющего фракцию КПРФ в парламенте Коми. В Мосгорсуд — три протокола на члена фракции "Яблоко" Беседину. В среду суд постановил вернуть их министерству юстиции.

Несколько штрафов по административным делам могут привести к уголовной ответственности для депутатов и отзыву их мандатов после вступления приговора в силу, отмечает газета. Беседина в интервью газете сказала, что ещё не успела ознакомиться с претензиями Минюста.

Воробьёв сказал, что не считает, что депутатские запросы должны маркироваться. По его словам, если принять логику министерства, что официальные запросы требуют маркировки, то маркировать нужно и законопроекты депутатов, и законы, принятые при их участии. "Такая позиция подрывала бы основы суверенитета России", — заявил он.