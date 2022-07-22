Суд в Москве заочно арестовал журналиста Дмитрия Гордона

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона. В России на него заведено уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, разжигании межнациональной ненависти и "фейках" о российской армии.

В середине июля российское МВД объявило Гордона в розыск. В случае, если журналист попадет в руки российского правосудия, он должен быть заключен под стражу на два месяца.

В МВД утверждают, что журналист "в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия". А также "распространял заведомо ложную информацию" о бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Дело против Гордона было возбуждено в марте 2022 года. В апреле он был внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.