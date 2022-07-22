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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон

Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона. В России на него заведено уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, разжигании межнациональной ненависти и "фейках" о российской армии.

В середине июля российское МВД объявило Гордона в розыск. В случае, если журналист попадет в руки российского правосудия, он должен быть заключен под стражу на два месяца.

В МВД утверждают, что журналист "в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия". А также "распространял заведомо ложную информацию" о бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

Дело против Гордона было возбуждено в марте 2022 года. В апреле он был внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

  • Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона", главный редактор интернет-издания "Гордон". Автор многочисленных интервью с представителями политики, культуры и спорта.

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